Michele Bravi coinvolto in un incidente mortale a Milano | muore una motociclista “Sono

Michele Bravi fa inversione con l'auto - muore donna in moto. Il cantante annulla i concerti : «Sono sconvolto» : Il cantante Michele Bravi è rimasto coinvolto, l'altro ieri a Milano, in un incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna in sella ad un ciclomotore. Ne dà notizia lo...

Michele Bravi di X Factor - incidente mortale con la Bmw : vittima una donna. Concerti sospesi : Il cantante Michele Bravi di X Factor sotto choc: è rimasto coinvolto, l'altro ieri a Milano, in un incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna in sella ad una moto. Ne...

Brutto incidente per Michele Bravi - morta una donna nell’impatto : il racconto del cantante : Michele Bravi racconta in un’intervista del Brutto incidente che l’ha visto coinvolto a Milano e nel cui impatto è morta una donna “Sono giorni di profondo dolore. Questo avvenimento ha sconvolto le vite di tutti coloro che erano legati alla persona che non c’è più e a me”. Così Michele Bravi racconta dell’incidente che l’ha visto coinvolto mentre si trovava a bordo di una BMW noleggiata in car sharing. ...

Annullato il tour di Michele Bravi a causa di un incidente mortale : info sul rimborso dei biglietti per le date di Milano e Roma : Oggi è giunta la notizia che è stato Annullato il tour di Michele Bravi. Le date di Piano B già sold out da diverse settimane, non avranno luogo a casa di un incidente stradale che ha coinvolto l'artista. "Giovedì sera, Michele è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui purtroppo la conducente dell’altro veicolo interessato, non è sopravvissuta. Confidiamo nel lavoro della Magistratura nella determinazione delle responsabilità del ...

X Factor choc - Michele Bravi coinvolto in un'incidente mortale : «Dolore per l'accaduto» : Il cantante Michele Bravi di X Factor è rimasto coinvolto, l'altro ieri a Milano , in un incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna in sella ad una moto. Ne dà notizia lo stesso vincitore ...

Michele Bravi coinvolto in incidente mortale - il cantante annulla i concerti : 'Dolore per l'accaduto' : Il cantante Michele Bravi è rimasto coinvolto, l'altro ieri a Milano, in un incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna in sella ad un ciclomotore. Ne dà notizia lo stesso vincitore della ...

Annullato il tour di Michele Bravi a causa di un incidente stradale : info sul rimborso dei biglietti per le date di Milano e Roma : Oggi è giunta la notizia che è stato Annullato il tour di Michele Bravi. Le date di Piano B già sold out da diverse settimane, non avranno luogo a casa di un incidente stradale che ha coinvolto l'artista. "Giovedì sera, Michele è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui purtroppo la conducente dell’altro veicolo interessato, non è sopravvissuta. Confidiamo nel lavoro della Magistratura nella determinazione delle responsabilità del ...

X-Factor - tragico incidente per Michele Bravi : una donna in moto muore davanti a lui : L'ex vincitore di X-Factor, Michele Bravi , è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale lo scorso giovedì sera nel quale è morta una donna di 60 anni. Il cantante di 23 anni era alla guida ...

Michele Bravi coinvolto in un incidente stradale. Morta donna di 60 anni : Il Corriere della Sera riporta riporta la notizia secondo la quale il cantante Michele Bravi è stato coinvolto in un incidente stradale. L'artista era a bordo di una Bmw di un servizio di car sharing. Nello scontro è Morta una motociclista di 60 anni."Lascio l'accertamento alla magistratura, nella quale ho massima fiducia e rispetto. Soffro per la vittima, sono giorni di dolore", ha dichiarato l'interprete de Il diario degli errori, ...

Donna morta in un incidente stradale a Milano : alla guida dell'auto il cantante di X Factor Michele Bravi : Il vincitore del talent show guidava un'auto del car sharing che giovedì sera a Milano ha investito la Donna in moto. Avrebbe fatto un'inversione vietata. Rischia l'accusa di omicidio stradale, annullati tutti i concerti

Michele Bravi - chi è il vincitore di «X Factor» 2013 : Il 19 dicembre compirà 24 anni. Faccia da bravo ragazzo, una voce piena di colori , un futuro che adesso una disgrazia sembra aver incrinato. Michele Bravi, il giovane cantante che a Milano ha ...

Il cantante di X Factor Michele Bravi coinvolto in un incidente stradale : morta una donna di 58 anni : Il vincitore del talent show guidava un'auto del car sharing che giovedì sera a Milano ha investito la donna in moto. Avrebbe fatto un'inversione vietata. Rischia l'accusa di omicidio stradale

Verissimo - ospiti e anticipazioni 24 novembre : Elisa - Leonardo Pieraccioni e Michele Bravi : Verissimo è pronto a tornare in onda con una delle ultime puntate del 2018 al sabato pomeriggio. L’appuntamento è fissato per il 24 novembre con ospiti importanti dal cinema alla tv e alla musica e, in particolare, largo spazio sarà come sempre dedicato al Grande Fratello Vip 2018 visto che in studio prenderà posto Ivan Cattaneo, l’ultimo escluso dalla casa. Il cantante parlerà del suo interesse nella casa per Francesco Monte ma ...

Rimandato il concerto di Michele Bravi a Roma : nuova data e info sul rimborso dei biglietti : Il concerto di Michele Bravi a Roma è posticipato. L’evento, inizialmente in programma per il 18 novembre, è stato spostato al giorno 28 dello stesso mese, in una nuova location. La comunicazione ufficiale chiarisce che le motivazioni di tale modifica non sono da ricondurre all’artista. I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per la nuova data. Il concerto di Michele Bravi a Roma a parte del tour Piano B in programma per ...