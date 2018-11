Michele Bravi coinvolto in un grave incidente | è morta una signora | annullati i concerti

Michele Bravi fa inversione con l'auto - muore donna in moto. Il cantante annulla i concerti : «Sono sconvolto» : Michele Bravi, vincitore di X Factor nel 2015, è rimasto coinvolto giovedì a Milano in un incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna che guidava una moto. La vittima...

Verissimo non trasmette intervista a Michele Bravi : Verissimo nella puntata in onda oggi, sabato 24 novembre 2018, non trasmetterà l'intervista, già registrata (mercoledì scorso), a Michele Bravi. A renderlo noto è Mediaset attraverso i suoi canali social.Per rispetto di quanto accaduto e del dolore delle persone coinvolte, l'intervista a #MicheleBravi in programma oggi a #Verissimo non andrà in onda— QuiMediaset (@QuiMediaset_it) 24 novembre 2018 prosegui la letturaVerissimo ...

Michele Bravi coinvolto in un incidente mortale. Verissimo non trasmette l’intervista già registrata : Michele Bravi Michele Bravi, vincitore di X Factor 7, è stato coinvolto lo scorso giovedì 22 novembre in un incidente stradale mortale a Milano. Come riportato dalle agenzie di stampa, il cantante 23enne guidava una BMW di un servizio di car sharing quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una motociclista di 60 anni a bordo di una Kawasaki di grossa cilindrata. La donna è purtroppo deceduta. Bravi, che ha espresso cordoglio per ...

Michele Bravi : impegni annullati per un incidente mortale : Michele Bravi è sotto shock, e a dirlo è annuncio lanciato sulla sua pagina Facebook. Lo scorso giovedì sera, il cantante è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale, che ha causato la morte della conducente dell’altro veicolo interessato. “Confidiamo nel lavoro della Magistratura nella determinazione delle responsabilità del sinistro. Quanto accaduto ha certamente ed intimamente sconvolto le vite di tutti coloro che ...

Michele Bravi coinvolto in un incidente mortale : "Sono profondamente addolorato - ma ho fiducia nella magistratura" : Il cantante Michele Bravi è rimasto coinvolto, l'altro ieri a Milano, in un incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna in sella ad un ciclomotore. Ne dà notizia lo stesso vincitore della 7/a edizione di X-Factor attraverso il suo legale Manuel Gabrielli. Bravi confida "nell'esimio lavoro della magistratura, nei confronti della quale nutre il massimo rispetto, per la determinazione delle responsabilità nel ...

