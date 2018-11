Michele Bravi | chi è il vincitore di «X Factor» 2013

Il cantante di X Factor Michele Bravi coinvolto in un incidente stradale : morta una donna di 58 anni : Il vincitore del talent show guidava un'auto del car sharing che giovedì sera a Milano ha investito la donna in moto. Avrebbe fatto un'inversione vietata. Rischia l'accusa di omicidio stradale

Verissimo - ospiti e anticipazioni 24 novembre : Elisa - Leonardo Pieraccioni e Michele Bravi : Verissimo è pronto a tornare in onda con una delle ultime puntate del 2018 al sabato pomeriggio. L’appuntamento è fissato per il 24 novembre con ospiti importanti dal cinema alla tv e alla musica e, in particolare, largo spazio sarà come sempre dedicato al Grande Fratello Vip 2018 visto che in studio prenderà posto Ivan Cattaneo, l’ultimo escluso dalla casa. Il cantante parlerà del suo interesse nella casa per Francesco Monte ma ...

Rimandato il concerto di Michele Bravi a Roma : nuova data e info sul rimborso dei biglietti : Il concerto di Michele Bravi a Roma è posticipato. L’evento, inizialmente in programma per il 18 novembre, è stato spostato al giorno 28 dello stesso mese, in una nuova location. La comunicazione ufficiale chiarisce che le motivazioni di tale modifica non sono da ricondurre all’artista. I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per la nuova data. Il concerto di Michele Bravi a Roma a parte del tour Piano B in programma per ...

Intervista – Michele Bravi : «Ho cambiato casa ed ho scritto un romanzo per scoprire ciò che si nasconde nella vita degli altri» : Michele Bravi è uno degli artisti più amati dalla generazione Y: cantante, conduttore tv, personaggio social; la sua carriera è la riflessione del dinamismo dei nostri giorni e si muove con disinvoltura multitasking dalla vittoria ad X Factor nel 2013, suo battesimo artistico, fino all’ultima collaborazione musicale con Elodie e Guè Pequeno con il singolo Nero Bali passando per l’opening di alcune tappe del “Fatti Sentire World ...

Michele Bravi - "SINGLE PER IL GRANDE FRATELLO"/ "I libri mi hanno cambiato - ma mi manca..." : MICHELE BRAVI presenta il suo romanzo "Nella vita degli altri" e spiega perché, per colpa del GRANDE Fratello, non è ancora riuscito a trovare l'amore vero.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 20:58:00 GMT)

Michele Bravi : "La canzone mai finita è diventata così il mio primo romanzo" : Il cantante racconta il libro 'Nella vita degli altri' che esce oggi. 'Lo dedico all'empatia: in tutti quelli che incontriamo c'è un pezzo di noi' Intervista A 23 anni, Michele Bravi ha già vinto un'...

Michele Bravi pubblica il suo primo romanzo - Nella vita degli altri : Di Achille, un uomo complesso che cerca nel cibo la sua vendetta contro il mondo. Quella della signorina Eco, la cui bellezza nasconde una sottile punta di coraggio verso la vita. Maria De Filippi: "...

Instore tour di Michele Bravi per Nella vita degli altri - in libreria dal 23 ottobre : tutti i firma copie : L'Instore tour di Michele Bravi per Nella vita degli altri è finalmente ufficiale. L'artista di Città di Castello è quindi pronto a incontrare i fan per la firma della copia del libro che arriverà il 23 ottobre in tutti i negozi fisici e digitali. Il debutto è quindi pronto, dopo le parole spese sui social con le quali ha presentato il progetto ora in via di definizione. I firma copie partiranno dal 23 ottobre con la prima tappa al Mondadori ...

Michele Bravi : è in arrivo il suo primo libro “Nella vita degli altri” : "Ho scritto una canzone che dura 126 pagine" The post Michele Bravi: è in arrivo il suo primo libro “Nella vita degli altri” appeared first on News Mtv Italia.

Arriva il primo libro di Michele Bravi - annunciato il romanzo Nella vita degli altri : tutti i dettagli : Il libro di Michele Bravi è Nella vita degli altri. Dopo un'estate all'insegna della musica, l'artista di Città di Castello è ora pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera con il rilascio di un romanzo nel quale racconta uno spaccato dell'esistenza altrui che si ripete come una costante. Il libro sarà disponibile per i pre-order in tutti gli store digitali dal 5 ottobre, mentre dal 23 ottobre sarà possibile acquistarlo in tutte le ...