Messina | De Luca avverte | ' Non è ancora evitato il default'

Il sindaco di Messina - Cateno De Luca - descrive qual è la situazione sul nuovo tram : A seguito della riunione di questa mattina e dei sopralluoghi effettuati in Città dall'ing. Giovanni Mantovani, professionista nel settore dei trasporti ad impianti fissi , ferrovie, metropolitane, ...

Manovra - De Luca : “Per il Sud pista ciclabile dal Brennero a Palermo. Toninelli camminerà su acque Stretto Messina” : “Nella Manovra per il Sud, come rilevano alcuni osservatori, si prevedono due cose: una pista ciclabile, dal Brennero a Palermo, e un richiamo generico all’enogastronomia e al turismo. Una pista ciclabile dal Brennero a Palermo. E vabbuo’, nun se può, dai. Immaginavo già Toninelli che camminava sulle acque dello Stretto di Messina“. Così, su Lira Tv, trattenendo a stento una risata, il presidente della Regione Campania, ...

Il sindaco di Messina Cateno De Luca - riferisce : 'Atm ad un bivio' : Lo scrive sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Messina Cateno De Luca : 'Atm ad un bivio'. De Luca, procede così : 'si è concluso l'incontro con gli organi sociali ed il management di Atm volto ...

Messina - il sindaco Cateno De Luca annuncia (di nuovo) le dimissioni su Facebook : Lo aveva già fatto poco meno di un mese fa: l’annuncio delle dimissioni. E il motivo è sempre lo stesso i ritardi del consiglio comunale dove non può contare su una maggioranza. E così dopo tre mesi e tre giorni dalle sue elezioni il sindaco di Messina, Cateno De Luca in un post su Facebook ha pubblicato una lettera annunciando che lascerà la poltrona di primo cittadino a far data dell’8 ottobre. Il politico, rinviato a giudizio per ...

Comune Messina : il sindaco De Luca si dimette via Facebook - "lascio l'8 ottobre" : Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha firmato la lettera di dimissioni dalla carica di primo cittadino. Nella missiva (pubblicata su Facebook) e inviata al segretario generale del Comune e per conoscenza al presidente del consiglio comunale ed alla comunità di Messina, De Luca afferma di rassegnare le proprie dimissioni "a far data dall'8 ottobre 2018". Al centro la "gravissima" situazione finanziaria ...

De Luca - sindaco di Messina - : 'Nella Pubblica Amministrazione - si entra per pubblico concorso' : In questo post Pubblicato su Facebook, il sindaco di Messina Cateno De Luca, scrive diverse parti in maiuscolo ed afferma : 'I SINDACATI SONO PER LA LEGALITÀ O PER LE ILLEGALITÀ? L'ATM HA OPERATO IN ...

Il sindaco di Messina Cateno De Luca - conferma il cronoprogramma sul Risanamento : Intervistato da Fortunato Marino, giornalista di Tremedia, il sindaco di Messina Cateno De Luca, in relazione alla odierna presenza a Palazzo Zanca di Steano Candiani, rappresentante del Ministero ...

Patti chiari ed amicizia lunga : quella del sindaco di Messina Cateno De Luca - con gli abitanti di Camaro San Paolo : Il sindaco De Luca così affronta l'emergenza delle famiglie che vivono nelle baracche di Camaro San Paolo che attendono l'assegnazione delle nuove abitazioni. Venerdì 21 settembre : - approvazione ...