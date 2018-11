Messico | ucciso un turista americano scambiato per un agente della Dea

Messico - il dramma di una deputata : scopre in aula che hanno ucciso sua figlia : Il Messico sotto shock dopo la tragedia che ha colpito la deputata Carmen Medel. La parlamentare durante una seduta della Camera dei Deputati ha ricevuto la notizia dell’uccisione della figlia di ventidue anni. Le sue urla disperate hanno spinto lo speaker a sospendere la seduta e chiedere assistenza per la donna.Continua a leggere

Messico - ucciso un italiano di 32 anni a Tepechitlan : vendeva gruppi elettrogeni come i 3 napoletani scomparsi a gennaio : È stato trovato morto a bordo di un’auto, ucciso da almeno un colpo d’arma da fuoco che lo ha raggiunto all’addome, a Tepechitlan, nello stato di Zacatecas, in Messico. Lui si chiamava Alessandro De Fabbio, 32 anni. Ad annunciare il ritrovamento del cadavere è stata la procura dello Stato, citata dalla stampa messicana, fra cui El Universal. Una notizia drammatica per la famiglia della vittima e, al tempo stesso, inquietante per un’altra ...

Messico - mistero sulla morte di un 27enne italo-messicano : è stato ucciso e fatto a pezzi : Il corpo di Paolo Prato Paredes, ventisettenne con padre italiano e madre messicana, è stato trovato in un sacco dell’immondizia in Messico. Il giovane, residente per molto tempo in Liguria, è stato ucciso e fatto a pezzi. Sull’omicidio indaga la polizia di Puebla e la madre ha lanciato un appello anche alle autorità italiane.Continua a leggere

Messico : ucciso un altro giornalista che indagava sulla corruzione : È il nono reporter ad essere assassinato dall'inizio dell'anno in Messico, secondo Paese al mondo tra i più pericolosi per gli operatori dell'informazione. Il 35enne Mario Gomez lavorava per l'El ...

Messico - ucciso un altro giornalista : Per gli osservatori di Reporter Senza Frontiere il Messico è uno dei paesi più pericolosi al mondo per i giornalisti.