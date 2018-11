Messico | Maradona e la sfida di cartello | coi Dorados per il sogno

Messico : Maradona ospite a evento di beneficenza per vittime inondazioni : L’ex stella del calcio Diego Maradona , allenatore dei Dorados club di seconda divisione del calcio messicano, parteciperà ad una cena di beneficenza per aiutare le vittime delle inondazioni in Messico , come ha annunciato il club. “ Maradona sarà l’ ospite speciale il 5 novembre, nella cena dove i partecipanti potranno vivere una serata speciale con tre portate e musica dal vivo” a Sinaloa, dove l’argentino ...

Maradona scatenato - vittoria e nuovo show in Messico : E’ iniziata alla grande la nuova esperienza da allenatore per Diego Armando Maradona, il suo Dorados di Sinaloa ha battuto per 4-1 in casa i Tapachula conquistando così la prima vittoria, risultato che aumenta la consapevolezza per il futuro. Decisivo con una tripletta l’attaccante Vinicio Angulo. show di Maradona durante tutto il match, l’ex Pibe de Oro ha incitato i suoi fino all’ultimo minuto ed esultato in modo ...