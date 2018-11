Meghan Markle e il principe Harry | si avvicina l' arrivo del Royal Baby

Harry e Meghan Markle - la decisione in vista della nascita del royal baby : Ultimamente sono uscite notizie poco lusinghiere su Meghan Markle. Qualcuno, addirittura, ipotizza che sia già finito l’idillio tra la moglie di Harry e duchessa di Sussex e i sudditi britannici dopo le ultime indiscrezioni fuoriuscite da Buckingham Palace. Cosa è successo? Meghan sarebbe finita nel mirino di stampa e opinione pubblica per alcune spifferate di un insider alla testata britannica The Mail on Sunday. I rapporti sarebbero tesissimi, ...

Meghan Markle : il fisco bussa alle porte di Buckingham Palace : Non è periodo calmo e tranquillo per Meghan Markle, la neo duchessa di Sussex. Non sono bastati i colpi di testa e il carattere schivo della moglie di Harry a mettere in cattiva luce la Corte inglese, ...

Harry e Meghan Markle - la nascita del Royal Baby si avvicina e arriva la decisione : Il principe Harry e Meghan Markle, la nascita del Royal Baby si avvicina e arriva la decisione. La coppia ha scelto di lasciare Kensington Palace per trasferirsi in campagna a inizio del...

Meghan Markle non può parlare alla regina : ecco perché : Vietato parlare alla regina Elisabetta II a cena: e questo vale per tutti, anche per Meghan Markle. Niente di strano, si tratta di semplici regole di etichetta, come spiega l"Express. Un pranzo con la sovrana presenta infatti molte regole, che potrebbero essere considerate bizzarre, ma in realtà seguono da secoli un rigido protocollo di natura estremamente razionale.Essendo il capo della nazione - e del Commonwealth e della Chiesa Anglicana - ...

Meghan Markle - ma cosa porti al dito? La Duchessa del Sussex sorprende ancora : Un regalo di Harry? Un romantico omaggio in vista della nascita del loro primo figlio? Meghan Markle ha sfoggiato un nuovo anello d’oro con la scritta “love” e sono subito partite le congetture. Di sicuro si tratta di un gioiello molto pop che conferma lo stile fuori dai canoni “reali” scelto dalla Duchessa del Sussex. Markle, […]

Meghan Markle mostra il pancione e chiacchiera con Andrea Bocelli e i Take That : Il pancione di Meghan Markle è sempre più evidente, ma la duchessa di Sussex non rinuncia agli eventi ufficiali e mondani. E ieri sera ha partecipato, accanto al principe Harry, al Royal Variey Performance, una manifestazione che ogni anno si tiene a Londra per raccogliere fondi da destinare agli artisti britannici in difficoltà. Una serata a cui hanno partecipato molti personaggi dello […]

Meghan Markle - ecco come trascorre le sue giornate a Corte : Che Meghan Markle fosse speciale lo sapevamo già, ma in questi giorni la duchessa di Sussex l’ha dimostrato ancora una volta. In tanti si chiedono come l’ex star di Suits trascorra le sue giornate e la risposta è arrivata, puntuale, grazie ad un insider di Kensington Palace. A quanto pare Meghan passa moltissimo tempo a preparare i suoi discorsi, rifiutandosi categoricamente che a farlo siano i suoi assistenti personali o ...

Kate Middleton e Meghan Markle : è guerra aperta. La prova nei look identici : La tensione è sempre più alta tra Kate Middleton e Meghan Markle. Voci sul loro rapporto sempre più teso si rincorrono ormai da giorni. Mentre fonti vicine a Palazzo parlano di una Duchessa del Sussex tirannica e insopportabile, non solo per i membri del suo staff ma anche per la cognata. A riprova che le due donne non si possono vedere, la scelta di comparire a poche ore di distanza a due diversi eventi con look praticamente identici e dello ...

Meghan Markle/ Rompe ancora il protocollo : abito troppo corto e abbracci con la gente - IlSussidiario.net : Meghan Markle ai ferri corti con Kate Middleton? La moglie del Principe Harry starebbe rovinando i suoi rapporti con alcuni membri della famiglia reale.

Kate Middleton - passione per i cerchietti. Ma c’è un motivo dietro : “C’entra Meghan Markle” : Kate Middleton, ogni giorno ne scopriamo una. Tralasciando le voci sul suo presunto malessere, quelle sulla sua salute che da mesi starebbe preoccupando i sudditi, ultimamente stanno uscendo diversi altarini sui look sfoggiati dalla duchessina, da sempre considerata icona fashion, oltre che regina di outfit riciclati. A questo ultimo proposito, abbiamo scoperto di recente il perché di tanta monotonia agli ultimi eventi ufficiali. Okay indossare ...

Meghan Markle - troppi abbracci per la duchessa : Meghan Markle criticata in Rete per i troppi abbracci . In questi giorni la duchessa di Sussex si è recata in visita ufficiale all'Hubb Community Kitchen, dove ha incontrato le donne con cui ha ...

Meghan Markle ai fornelli (per una buona causa) : Meghan Markle di nuovo ai fornelli (per una buona causa)Meghan Markle di nuovo ai fornelli (per una buona causa)Meghan Markle di nuovo ai fornelli (per una buona causa)Meghan Markle di nuovo ai fornelli (per una buona causa)Meghan Markle di nuovo ai fornelli (per una buona causa)Meghan Markle di nuovo ai fornelli (per una buona causa)Meghan Markle di nuovo ai fornelli (per una buona causa)In abito da sera è sempre a suo agio, i trascorsi a ...

Kate Middleton prende le distanze da Meghan Markle : nuovi accessori e attività separate : I rapporti tra Kate Middleton e Meghan Markle sono peggiorati negli ultimi tempi. E la moglie di William ha deciso di prendere le distanza dalla cognata in modo concreto. Fonti vicine a Palazzo parlano di tensioni tra le due donne, aumentate in concomitanza del rientro dalla maternità della Duchessa di Cambridge e della gravidanza di Meghan. Pare che le incomprensioni tra le due donne siano diventate insormontabili, al punto che Kate in accordo ...

Meghan Markle incinta : mostra la schiena e le spalle. Il look è inopportuno : Quest’anno è toccato a Meghan Markle e Harry a partecipare al Variety Royal Performance, al posto di William e Kate Middleton. La Duchessa del Sussex incinta ha sfoggiato un look, ovviamente da migliaia di euro, che ha lasciato senza fiato. E per più di un motivo. Meghan questa volta ha davvero osato troppo. Per quanto incantevole, il suo outfit è apparso inopportuno, più da diva di Hollywood che da membro della Famiglia Reale. Un aspetto ...