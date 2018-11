Medici in sciopero | ospedali in tilt | rinviati quarantamila interventi 

Sciopero di 24 ore dei Medici italiani - molti gli interventi rinviati : Le istanze dei medici italiani sono state principalmente due: l’aumento dei fondi per gli investimenti nella Sanità e il loro rinnovo contrattuale, fermo ormai da più di dieci anni. Per tali motivi ieri i ‘camici bianchi’ hanno deciso di incrociare le braccia per 24 ore. E' stata in ogni caso garantita la "continuità delle prestazioni indispensabili". I medici hanno incrociato le braccia per 24 ore, i sindacati: 'Da anni non si aveva la stessa ...

Sciopero dei Medici - garantite le urgenze : Sale operatorie bloccate, centinaia di migliaia di visite specialistiche e prestazioni diagnostiche rinviate, saranno garantite ovviamente le urgenze. Oggi medici e anestesisti incroceranno le braccia ...

Italia : Medici in sciopero - 90% adesioni e tilt sale operatorie : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sciopero Medici : Errani - giuste le ragioni della protesta - grave proseguire coi tagli : Prosegue, infatti, una politica dei tagli ad un settore, quello sanitario appunto, che così rischia il collasso". "Il finanziamento inadeguato prosegue Errani non copre il fabbisogno per garantire i ...

Sciopero dei Medici - adesioni al 90% : sale operatorie vuote e interventi saltati : Sar la prima volta dopo che - ha sottolineato - queste categorie sono state per anni tralasciate dalla politica . Soddisfatti anche i sindacati, che per avvertono: Bene l apertura del ministro ma ...

Sanità - sciopero dei Medici : 90% di adesioni e sale operatorie in tilt : Quarantamila interventi chirurgici saltati e sale operatorie e corsie semideserte negli ospedali pubblici per il 'Black Friday' della Sanità. Ha ottenuto un'adesione altissima pari all'80-90%, come ...

Sciopero dei Medici - oggi stop di 24 ore/ Black Friday della Sanità - sale operatorie vuote : adesione al 90% - IlSussidiario.net : Sciopero dei medici di 24 ore Ultime notizie, migliaia di interventi a rischio, proteste in tutta Italia da nord a sud anche in Trentino.

Sciopero Medici - adesioni al 90% : 16.37 Adesione altissima allo Sciopero dei medici che incrociano le braccia 24 ore per i fondi alla sanità e per il mancato rinnovo del contratto di lavoro In quello che viene definito il "black friday della sanità" le sale operatorie e le corsie degli ospedali sono semideserte. "Le notizie che arrivano dalle Regioni parlano di una partecipazione dei medici ben maggiore delle aspettative, pari a 80-90% del personale",ha detto Palermo ...

Medici in sciopero - adesione al 90%. Palermo - Anaao - : «Ministra Grillo ci ha chiesto un incontro» : E poi: «Chiederemo - ha aggiunto - un impegno specifico al ministro, un'assunzione politica di responsabilità. Non vogliamo nulla di più di quanto già previsto per legge». Altro fronte di dialogo è ...

Black Friday della Sanità : sale operatorie e corsie vuote per lo sciopero dei Medici : sale operatorie e corsie semideserte negli ospedali pubblici per il ' Black Friday della Sanità ' . 'Le notizie che arrivano dalle regioni parlano di una partecipazione allo sciopero dei medici ben ...

Sciopero dei Medici - sale operatorie vuote : adesioni fino al 90% : Si preannunciano dunque disagi in tutta Italia , soprattutto a causa dello stop a migliaia di interventi chirurgici . Alla base dello Sciopero, la richiesta di maggiori fondi per la Sanità pubblica, ...

Sciopero dei Medici - per i sindacati adesione al 90% : Per gli ospedali si tratta di un vero e proprio "venerdì nero": medici, dirigenti sanitari e veterinari hanno infatti deciso di incrociare le braccia contro i tagli con il rinvio di circa 40mila interventi chirurgici e di centinaia di migliaia di visite specialistiche e prestazioni diagnostiche e il blocco di tutta l'attività veterinaria connessa al controllo degli alimenti. Assicurate solo le attività di urgenza e di pronto soccorso."Nonostante ...

Sciopero dei Medici e anestesisti - stop a migliaia di operazioni programmate. Il sindacato : “Adesione oltre l’80%” : medici e veterinari del Sistema sanitario nazionale oggi incrociano le braccia per 24 ore. migliaia di interventi programmati negli ospedali salteranno a seguito della protesta indetta da tutte le principali sigle sindacali della categoria, come Fp Cgil medici e Anaao. Lo Sciopero è a sostegno della richiesta di maggiori fondi per la Sanità pubblica e del rinnovo del contratto di lavoro, fermo da dieci anni. Secondo i sindacati la protesta è ...

Sciopero Medici : adesione all'80-90%. I sindacati convocati da Grillo : La partecipazione dei medici allo Sciopero nazionale è 'molto alta con percentuali tra l'80e il 90 per cento'. Lo ha detto al termine della conferenza stampa indetta dalle principali sigle sindacali, ...