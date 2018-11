' Medici di famiglia e Terra dei fuochi | perché il progetto Epica è un modello'

Più si è indigenti e meno ci si cura : per Medicine solo 117 euro a famiglia contro i 703 dei benestanti : ...un importante contributo di conoscenza sia per analizzare la situazione socio-economica del nostro Paese e le sue ricadute sulla salute pubblica che per individuare strategie di politica sanitaria ...

Influenza - Fimmg : vaccino in ritardo di 15 giorni negli studi dei Medici famiglia : “I medici di famiglia avrebbero dovuto ricevere gli antInfluenzali a metà ottobre. Ma in molte aree non sono stati ancora distribuiti. E alcuni dovranno ancora aspettare anche 10 giorni“. A lanciare l’allarme è il segretario generale dei medici di medicina generale della Fimmg, Silvestro Scotti, che denuncia in molte zone d’Italia ritardi nelle consegne dei vaccini negli ambulatori dei dottori di famiglia che ...

90 Medici di famiglia in più grazie a Regione Lombardia e a FIMMG : “grazie alla determinazione di Regione Lombardia che si è attivata per ottenere la possibilità di ingresso in convenzione di giovani

Lorenzo il Magnifico : ecco chi era il più illustre membro della famiglia de’ Medici : Il più conosciuto e illustre membro della nobile famiglia fiorentina dei Medici, nato l’1 gennaio 1449, fu Lorenzo il Magnifico. Nipote di Cosimo il Vecchio, figlio di Pietro de’ Medici e di Lucrezia Tornabuoni, Lorenzo de’ Medici nacque l’1 gennaio 1449 a Firenze. La sua educazione, prettamente umanistica, diede una forte impronta alla sua vita sia politica che privata. Appena sedicenne si rivelò già un abile uomo politico ...

