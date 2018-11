Matteo Salvini | ' Gommone abbandonato in mare da Malta | 150 200 immigrati diretti verso

E’ l’ora della urne : Matteo Salvini al 37% a +10 sui grillini : Anche senza gli alleati di centrodestra, stando ai sondaggi, la Lega di Matteo Salvini, potrebbe a breve superare la soglia

Matteo Salvini - il piano con Sergio Mattarella per mandare Enzo Moavero alla Ue : La prossima tornata di elezioni regionali sarà un test fondamentale. Perchè se i risultati dei sondaggi delle ultime settimane saranno confortati da quelli delle urne, con una Lega che ormai alcune ...

Sondaggi - la Lega perde voti e il M5s li guadagna. Leader - cresce il consenso di Conte ma primo resta Matteo Salvini : Per la prima volta dalle elezioni del 4 marzo scorso la Lega di Matteo Salvini perde consensi: secondo un Sondaggio condotto dall’Osservatorio Lorien il 23 novembre, infatti, il Carroccio si attesta al 30%, in calo di qualche punto percentuale rispetto al 30,7% di ottobre. Punti che vanno a favore del Movimento 5 Stelle, che sale così al 28,3% e mantiene stabile il saldo di governo. Recupera terreno anche il Partito Democratico, ...

Matteo Salvini - la pressione del Nord. Gli amministratori locali spingono per staccare la spina : Il problema è Mattarella. "Se non ci fosse Mattarella al Quirinale Matteo avrebbe fatto saltare il tavolo su Tav o inceneritori" così racconta chi ha parlato in questi giorni con Salvini. In molti lo sollecitano a passare all'incasso, forte dei sondaggi, alla prima occasione utile. La settimana di tregenda sulla giustizia, che non è un dettaglio per un partito come la Lega, ha avuto l'effetto di moltiplicatore del malessere. ...

Giuseppe Conte - il retroscena da Palazzo Chigi : 'Matteo Salvini mi boicotta' - aria pesantissima : aria pesante a Palazzo Chigi. Per la prima volta Giuseppe Conte si sente veramente 'boicottato' da Matteo Salvini . La trattativa con l' Unione europea sulla procedura d'infrazione contro l'Italia si ...

Matteo Salvini piega l'Europa : 'Spread in calo'. E Pierre Moscovici apre : 'Troveremo un accordo' : ... 'Noto con piacere che lo spread è calato di decine di punti in queste ore, quindi chi sta leggendo attentamente la manovra si sta rendendo conto che l'economia italiane è sana', ha detto il ministro ...

Giulia Bongiorno avvisa Matteo Salvini : 'Sulla manovra bisogna cercare il dialogo con l'Europa' : E sullo spread a 300 afferma: 'Ovvio che mi preoccupa', 'ma siamo consapevoli che la nostra economia è solida, comunque io sono per il dialogo. E il premier sarà convincente'. Infine, da ministro ...

Sondaggio Index Reserach - la Lega di Matteo Salvini stacca di oltre 7 punti il M5s di Luigi Di Maio : Puntuale, come ogni giovedì sera, ecco il Sondaggio Index Research proposto da Corrado Formigli a PiazzaPulita . Un Sondaggio sulle intenzioni di voto ad ipotetiche elezioni politiche in cui non si ...

Luigi Di Maio - la menzogna a PiazzaPulita : 'Con Matteo Salvini un ottimo rapporto umano' : Luigi Di Maio è stato ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7 e ha cercato di placare le polemiche du questi ultimi giorni sul governo, pare che i rapporti con Matteo Salvini siano un pochino tesi - stando a retroscena di stampa i due parlerebbero solo tramite le loro segretarie : "Quando ci sentiamo e dobbiamo affrontare un problema, troviamo sempre una soluzione. Oltre che politico, il rapporto umano è molto buono. E quando non ...

Paolo Savona verso le dimissioni : arriveranno prima di gennaio - la frase glaciale di Matteo Salvini : Tanto che solo pochi giorni fa, di Cossiga, il ministro degli Affari Europei ha citato una frase: ' L'economia è un grande imbroglio politico '. E chi lo conosce bene assicura che Savona abbia ...

Matteo Salvini a 'Stasera Italia' : 'Nessun pericolo di recessione' : l'Europa che deve trattare. È l'Europa che ha impoverito il nostro Paese. Io non voglio litigare con nessuno ma non torno indietro. Non c'è pericolo di recessione ". Così il ministro dell'Interno ...

Matteo Salvini - così ha disintegrato in tv Luigi Di Maio : C'è un dato, che emerge dal sondaggio Mediamonitor illustrato oggi sul Corriere della Sera , che va al di là del semplice dato statistico, che è comunque notevole: dice che tra i politici del governo ...

Matteo Salvini in Sardegna - a Nuoro proteste dei sardi contro il ministro - : Un gruppo di manifestanti ha innalzato cartelli con la scritta "Mai con Salvini" e intonato il canto partigiano 'Fischia il vento'. Contestazioni anche a Cagliari, dove il vicepremier arriva il 23 ...

Italian politics for dummies - il film sulle elezioni con le registrazioni segrete di Matteo Salvini e Giorgia Meloni : C’è Rosario Crocetta che fa votare il candidato della Lega in cambio dei voti per Michele Emiliano alle primarie. E Giancarlo Giorgetti che conferma di essere quello che tutti sospettano: il Richelieu non solo della Lega ma anche di Matteo Salvini. E poi Totò Cuffaro, che non si può ricandidare ma non ha mai smesso di fare politica. Quella che ci rimane peggio, alla fine, è Giorgia Meloni: credeva davvero di aver trovato un candidato ...