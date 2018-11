Marte | volto plasmato da vento e acqua | Mars Express “cattura” particolare scarpata nella

Astronomia : il “volto rugoso” di Phobos - il maggiore e più interno dei satelliti naturali di Marte : La sua superficie è solcata in larga parte da una rete di rigature, un tratto distintivo del suo look che ha fatto discutere per oltre 40 anni gli studiosi: il volto rugoso è quello di Phobos, il maggiore e più interno dei satelliti naturali di Marte. Scoperto nell’agosto 1877 dall’astronomo statunitense Asaph Hall, il corpo celeste torna alla ribalta per uno studio sulla sua parte esterna, recentemente pubblicato su Planetary and Space ...