Mario Tozzi | età | altezza | peso | moglie | figli

Spazio : a “Kilimangiaro” ospiti il geologo Mario Tozzi e l’astronauta Paolo Nespoli : Domenica 25 novembre il “Kilimangiaro” torna alle 15.30 su Rai3. ospiti speciali di Camila Raznovich l’astronauta Paolo Nespoli, il geologo Mario Tozzi per conoscere le grandi avventure scientifiche e il botanico Stefano Mancuso per scoprire il “wood wide web”, la fitta rete di connessioni tra le piante. In studio ci saranno anche gli alpinisti Simone Moro e Tamara Lunger per parlare del cortometraggio realizzato durante la salita ...

Mario Tozzi - geologo - : 'Gli inceneritori producono diossine e polveri sottili' : Il geologo Mario Tozzi interviene sulle tematiche di attualità riguradanti il tema rifiuti spiegando cosa è un termovalorizzatore e perchè non dovrebbe essere una scelta per risolvere questa ...

Il geologo Mario Tozzi risponde a Salvini : Io ambientalista da salotto? Ma se non ho neanche la scrivania... : Mario Tozzi interviene sulla polemica lanciata dal vicepremier Salvini, che ha puntato il dito contro gli "ambientalisti da salotto" accusandoli di essere la concausa dello smottamento che sta travolgendo l'Italia. Il geologo, intervistato da Circo Massimo di Radio Capital, replica: "Se sono ambientalista da salotto? Sto sempre in giro e non ho neanche una scrivania".--Tozzi: "Se sono ambientalista da salotto? Sto sempre in giro e non ho neanche ...