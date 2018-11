Marco d’Amore fa coming out in Drive Me Home e rivela | “Per essere Ciro in Gomorra ho

Gomorra. Marco d’Amore e la vita oltre Ciro : “Il sogno di un interprete è rimanere nella memoria”. Leggi l’intervista : LUCCA – “Eccomi, sono Lorella Cuccarini!”, scherza Marco D’Amore entrando nel Cinema Astra, giubbotto e cappellino di lana calato sulle tempie, mentre fuori la pioggia non smette di cadere. D’Amore è davanti a una... L'articolo Gomorra. Marco D’Amore e la vita oltre Ciro: “Il sogno di un interprete è rimanere nella memoria”. Leggi l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Marco d’Amore in Gomorra 4 : “Quando Ciro è morto abbiamo pianto” : Marco D'Amore in Gomorra 4 vestirà i panni di regista lasciandosi alle spalle il suo storico personaggio, quello di Ciro l'Immortale, dopo la morte che ha chiuso la terza stagione. Ospite al Lucca Comics, l'attore è tornato a parlare della serie Sky Atlantic che andrà in onda nel 2019 con gli episodi della quarta stagione. Proprio in un'intervista a Repubblica.it, Marco d'Amore racconta qualcosa sul suo personaggio immortale almeno per quel ...

La foto di Marco d’Amore sul set di Gomorra nei panni di Ciro l’Immortale : “Regnava un silenzio profondo” : Marco d'Amore sul set di Gomorra? Non è un sogno dei fan visto che la quarta stagione lo riporterà indietro seppur in versione regista ma le novità che riguardano Ciro l'Immortale non sono finite qua visto che in questi giorni si è parlato di un film proprio incentrato sulla sua figura. Il progetto potrebbe addirittura non fermarsi qua tanto che si parla di uno spin off anche se sembra difficile che l'attore che ha lasciato il suo ruolo per non ...

Video di Marco d’Amore in Stanotte a Pompei al fianco di Alberto Angela per il racconto di un evento che sta ancora accadendo : Un sabato sera dedicato alla cultura e al sapere perché Alberto Angela non teme niente e nessuno e sa bene che il pubblico lo premierà così come farà lo stesso con Marco d'Amore che in Stanotte a Pompei gli farà da spalla. L'appuntamento su Rai1 oggi, 22 settembre, è con Alberto Angela e il suo viaggio a Pompei, nel 79 d.C., la notte prima dell’eruzione. Il viaggio di “Stanotte a Pompei” inizierà proprio nelle ore antecedenti la catastrofe e ...

Pompei, 79 d.C., la notte prima dell'eruzione. Il viaggio di "Stanotte a Pompei" con Alberto Angela, che andrà in onda

Il ritorno di Donna Imma in Gomorra 4 dopo quello di Marco d’Amore : spoiler sulle prossime riprese : Sono possibili spoiler quelli che arrivano da Napoli dove, proprio in questi giorni, cast e crew di Gomorra 4 sono tornati a girare. Si lavora ai nuovi episodi della prossima stagione ormai da mesi e questo lascia pensare che la fine delle riprese è vicina, ma come andrà a finire questa volta e a chi dovremo dire addio nel finale di Gomorra 4? Al momento sono pochi i dettagli su quello che il pubblico vedrà nel 2019 su Sky Atlantic. Chi ha ...

Italia Sì con Marco Liorni : il marito della Cucinotta in studio - sorpresa d’amore per Mariagrazia che telefona in diretta : Italia Sì, il marito della Cucinotta in studio da Marco Liorni: sorpresa d’amore per Mariagrazia La prima puntata di Italia Sì di Marco Liorni ha già regalato grandissime emozioni al pubblico Italiano. Oltre a tantissima gente comune, sul podio dello studio è salito anche il marito di una nota attrice Italiana, Mariagrazia Cucinotta. Giulio aveva voglia di sorprendere la sua donna e di lasciarle una dolce dichiarazione d’amore in diretta tv, ...

Gomorra - Ciro di Marzio/ L’immortale debutta al cinema : Marco d’Amore dirigerà il film - tutti i dettagli : Il personaggio di Ciro Di Marzio, tornerà in pista con un film per il grande schermo; Marco D'Amore dirigerà la pellicola con il suo personaggio che l'ha reso famoso in Gomorra.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 17:38:00 GMT)