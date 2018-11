Mara Venier bacia Renato Zero | «Oggi si balla con il mio Renatino»

Domenica In - Mara Venier vola alto : boom di super ospiti - anche Renato Zero : Grandi nomi nella puntata del 25 novembre. Oltre al re dei "sorcini" anche Leonardo Pieraccioni, Vanessa Incontrada...

Domenica In : gli ospiti di Mara Venier del 25 novembre : Domenica In, anticipazioni 25 novembre: tutti gli ospiti di Mara Venier Continua il successo di Domenica In 2018/2019: il contenitore del pomeriggio festivo della prima rete Rai, che quest’anno ha visto il ritorno con ingresso dalla porta principale della sua storica conduttrice Mara Venier, sta vivendo una nuova giovinezza, vincendo spesso contro la corazzata di Domenica Live della d’Urso. E per la puntata di dopodomani, Domenica 25 ...

Simona Ventura parla di Mara Venier : «Non so chi sia e non voglio sapere». Poi fa marcia indietro : «Le voglio bene» : Simona Ventura Il rapporto tormentato tra Mara Venier e Simona Ventura torna a far parlare. Ospite di CR4-La Repubblica delle donne, Simona Ventura racconta della rottura consensuale con l’ex compagno Gerò Carraro, figlio del marito di Mara. La conduttrice, come è noto, condivide con la Venier un legame passato piuttosto burrascoso. Grandi amiche per anni, poi “nemiche”, di nuovo complici e, infine, da poco meno di due anni ancora ...

Simona Ventura spiazza tutti : cosa vuole da Mara Venier : Caschetto biondo, tailleur pantalone granata, tacchi altissimi: Simona Ventura è in forma smagliante a " Cr4, La Repubblica delle Donne ". Si concede tra pubblico e privato e porge un ramoscello d'...

Vieni da me - lo sfregio di Alessia Macari contro Mara Venier : nel gioco delle emoticon manca proprio lei : Ospite della puntata di oggi, mercoledì 21 novembre, di Vieni da me è stata Alessia Macari . L'ex Ciociara di Avanti un altro è stata intervistata da Caterina Balivo attraverso il consueto gioco delle ...

Alessia Macari a Vieni da me snobba Mara Venier e su Bettarini dice : “È cattivello!” : Alessia Macari ospite di Caterina Balivo non parla di Mara Venier e ricorda l’avventura con Stefano Bettarini In attesa della finale del Super Torneo di Tale e Quale Show, Alessia Macari è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. La Ciociara si è sottoposta al gioco delle emoticon, dove bisogna dare una faccina […] L'articolo Alessia Macari a Vieni da me snobba Mara Venier e su Bettarini dice: “È cattivello!” ...