Manovra | vertice Conte-Juncker | «Confronto con Ue può evitare procedura di infrazione»

Manovra - in corso vertice Conte-Tria-Juncker |Il premier : "Non litighiamo - we are friends" : C'è grande attesa per l'incontro a Bruxelles tra il premier Conte e il ministro Tria da una parte, e Juncker, Moscovici e Dombrovskis dall'altra, con al centro la Manovra economica italiana e i paletti imposti dalla Ue. "La nostra porta resta aperta - ha detto Moscovici - sono convinto che potremo trovare un accordo".

Manovra - vertice a Palazzo Chigi : saldi e stime di crescita invariati : Lo confermano fonti di Palazzo Chigi al termine del vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio ...

Manovra - iniziato il Cdm : entro mezzanotte le risposte alla Ue | Dal vertice a Palazzo Chigi : "Saldi e stime di crescita non cambiano" : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è rientrato a Palazzo Chigi dopo il summit sulla Libia a Palermo. Alle 20 è iniziato il consiglio dei ministri per dare il via libera alla lettera di risposta all'Unione europea sulla Manovra. Prima, però, c'è stato un breve il summit tra il premier, Di Maio e Salvini.

