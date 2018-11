Manovra | Renzi ' Lega e 5S ci copiano' Di Maio ' Reddito e quota 100 non si toccano'

Manovra - Renzi a Conte e ai vice : fermatevi o sarà il disastro : 'Lancio un appello a Conte, Tria, Salvini e Di Maio: vi prego, fermatevi. State giocando sulla pelle del Paese'. Matteo Renzi, in diretta su Facebook, a proposito della procedura Ue sulla Manovra, si ...

Renzi nuova critica a Di Maio : “Di Maio cambi Manovra e chi gli scrive i discorsi” : Renzi torna a criticare Di Maio: c’è o ci fa? cambi manovra e chi gli scrive i discorsi L’ex premier Matteo Renzi ha replicato al vicepremier pentastellato Luigi Di Maio: “Di Maio c’è o ci fa? I mercati sono molto critici sull’Italia e lui, tra un condono e l’altro, che fa? Attacca Draghi. Di Maio non deve attaccare Draghi o la Leopolda: deve cambiare la manovra altrimenti l’Italia va a sbattere. E già ...

Leopolda - arriva la controManovra di Renzi per salvare il Paese : Anche l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan si è detto particolarmente preoccupato per la direzione verso cui sta andando il Paese, poiché causa l'impennata dello spread "in questi giorni si ...

Leopolda - che cosa c'è nella "controManovra" di Renzi e Padoan : Sei misure per "ridurre lo spread e dimezzare le tasse". A presentarle, alla Leopolda 9 a Firenze, Matteo Renzi e Pier Carlo...

Leopolda al via - Renzi presenta la contro-Manovra di Padoan : "Così lo spread e le tasse calerebbero" : Alla nona edizione 8.500 iscritti e 4 mila presenze alla prima serata, il doppio delle precedenti edizioni. Renzi al governo: "Fermatevi, vostra incompetenza mette in pericolo Italia". E poi l'affondo: "Non è che c'è un eccesso di manine, c'è una mancanza di cervello"

