Manovra - più investimenti - meno tasse : Conte gioca l?ultima carta : E arrivò il giorno della prova d?appello. Questa sera Giuseppe Conte sarà a cena a Bruxelles da Jean-Claude Juncker. Obiettivo: provare a scongiurare la dolorosa procedura...

Caos Manovra - Italia e UE sempre più distanti : Se da un lato, la bocciatura della legge di bilancio da parte della Commissione europea era scontata, lo sono meno le reazioni in seno al Governo e alla maggioranza. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, seguito dal Ministro del Lavoro Di Maio, si dicono disponibili al dialogo con la UE, in particolare il Premier Conte, dopo aver ricalcato in aula il procedimento previsto sulla procedura di infrazione, si dice pronto a discutere in Europa ...

Manovra - lo show di Brunetta in Aula contro Conte : “Azzeccagarbugli. Sorrida pure - Crozza avrà un’imitazione in più” : “Mi aspettavo da lei parole di verità, ho ascoltato invece un incomprensibile lessico burocratese da azzeccagarbugli fatto per non far capire nulla a nessuno”. Inizia così l’intervento Renato Brunetta, durante l’informativa del presidente Giuseppe Conte a Montecitorio, dopo la bocciatura della Manovra da parte della Commissione europea. “Ieri l’Europa non ha bocciato la Manovra del suo governo, ha bocciato l’Italia e quando ho sto dalla ...

Manovra - Centeno : Ricordiamoci che debito è tra più alti al mondo :

Manovra - inammissibili più di 1000 emendamenti su 3.600. La Commissione Bilancio lavorerà su 700 “segnalati” : Sono 1.014 gli emendamenti alla legge di Bilancio dichiarati inammissibili dalla Commissione Bilancio della Camera: 374 per estraneità di materia e 640 per mancanza di coperture. La scrematura, fatta su un totale di 3.626 proposte di modifica, ne lascia sul tavolo 2.612. I lavori della Commissione si concentreranno comunque sui 700 emendamenti che saranno segnalati dai gruppi parlamentari. Il termine per individuare quelli ritenuti più ...

Il governo : "Non ci preoccupa il verdetto Ue sulla Manovra". Ma la procedura d'infrazione è sempre più vicina : ROMA - Il verdetto dell'Unione europea sulla manovra 'non mi preoccupa'. A dirlo è il vicepremier Luigi Di Maio, intervenendo a Pomigliano d'Arco, Napoli, sulla possibilità che mercoledì possa ...

Flat tax - un cavillo inserito in Manovra rischia di far pagare di più invece che meno : Flat tax, il cavallo di battaglia di Salvini che insieme al superamento legge Fornero è stato il motivo di tanto successo elettorale. Ora che la Lega è al governo però le cose sembrano cambiare rispetto a come si erano prospettate inizialmente, in particolare la Flat tax potrebbe rivelarsi più una fregatura che un aiuto ai lavoratori autonomi. Un cavillo nel ddl di bilancio dove si parla della tassa piatta al 15% potrebbe non solo portare meno ...

Manovra - il trucco del governo : la flat tax sempre più "mini" : A volte bastano due parole mancanti, un particolare, per infrangere un 'sogno'. Quello di milioni di elettori ammaliati dall'idea di ritrovarsi un giorno con una tassazione 'piatta', semplice, facile ...

Manovra - e se il deficit fosse più basso? Facciamo un po’ di conti : di Guido Ortona* Con l’assetto istituzionale attuale dell’Eurozona e i suoi vincoli è impossibile ridurre davvero il rapporto debito pubblico/Pil, a meno di continuare a far pagare il conto a salariati, pensionati e a tutte le fasce deboli del Paese. La discussione sulle scelte di politica economica del nostro Paese è caratterizzata da una curiosa asimmetria: tutti i giorni sui grandi giornali compaiono approfonditi articoli su cosa ci aspetta ...

Con meno crescita più tasse - trucco in Manovra : ROMA - E' tutto sotto controllo, a parte lo spread,. Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha risposto alla Commissione Europea che il 23 ottobre chiedeva chiarimenti in merito allo scostamento dello scenario programmatico del governo rispetto alle norme del Patto di ...

Manovra - torna il bonus bebè col 20% in più dal secondo figlio : 'Si tratta del primo passo di un percorso assicura Fontana che nel corso dei prossimi anni mi auguro ci porterà ad avere una politica di rilancio demografico completa ed efficace, anche con un codice ...

Manovra : bonus bebè col 20% in più dal secondo figlio - spunta la tassa sulla Coca Cola : Alla parola "Manovra" gli italiani hanno spesso associato il termine "Europa". Sono gli effetti piuttosto di un dialogo aspro, ancora in corso, intercorso tra l'Italia e l'Unione Europea in merito all'opportunità di aumentare il deficit per finanziare quelle che sono le misure più impegnative del programma Lega-Movimento Cinque Stelle, come ad esempio il reddito di cittadinanza e Quota 100 per le pensioni. Una Manovra finanziaria, però, è fatta ...

Manovra - Fontana presenta il “pacchetto famiglia” : bonus bebè - più flessibilità per congedi parentali e voucher baby sitting : Un finanziamento da 444 milioni per rinnovare il bonus bebè, il raddoppio delle detrazioni fiscali per i figli con disabilità e un voucher per il baby sitting. Sono solo alcune delle proposte di modifica alla Manovra presentate dal ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana e ora al vaglio della commissione Bilancio della Camera. Un vero e proprio “pacchetto famiglia”, che prevede una serie di azioni e stanziamenti, tra cui ...

Manovra - tutti contro l'Italia : la procedura d'infrazione adesso è più vicina : Il vicepresidente della Commissione, il lettone Valdis Dombrovskis, twitta che i propositi di bilancio del governo sono "controproducenti per la stessa economia dell'Italia". OLANDA E AUSTRIA A ...