Manovra | Di Maio | reddito cittadinanza e quota 100 non si toccano

Manovra - Di Maio contro Bankitalia : “Lo spread sale quando loro parlano. La situazione si stabilizzerà” : “Bankitalia è libera di dire quello che vuole però ieri lo spread stava scendendo e dopo il suo intervento è risalito ed è sceso di nuovo in serata”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i giornalisti dell’intervento di Bankitalia di ieri. “L’analisi di Bankitalia parte dal presupposto che da domani si rimettono sul mercato tutti i titoli di Stato ma non è così- dice – Quindi l’effetto che prevede ...

Manovra - Di Maio : “Su reddito di cittadinanza e Fornero non è ipotizzabile riduzione platea beneficiari” : “Su reddito di cittadinanza e riforma Fornero a quota 100 non é ipotizzabile alcuna riduzione della platea”. Così il vice premier Luigi Di Maio ai cronisti nello stabilimento Fincantieri Palermo rispondendo sulle eventuali modifiche alla Manovra richieste da Bruxelles. L'articolo Manovra, Di Maio: “Su reddito di cittadinanza e Fornero non è ipotizzabile riduzione platea beneficiari” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Manovra - Di Maio : diritti non si toccano : 12.45 Con la Ue "provare dialogo a oltranza", ma la Manovra "non potrà fare a meno dei punti cardinali", ossia "i 9mld per il reddito di cittadinanza,i 6,5mld per le pensioni, 1,5mld per i truffati dalle banche, 1,2 mld per i tagli fiscali. I diritti non si toccano. Ma possiamo cercare nuove fonti di entrate". Così il vicepremier Di Maio su eventuali modifiche della Manovra in Parlamento. Poi: "Le misure partiranno nei tempi previsti,quota ...

Manovra - Di Maio : “Non vogliamo far guerra all’Ue - ma punti cardine non cambiano” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, assicura che i punti principali della Manovra non si toccano, questo però non vuol dire "fare la guerra all'Europa, ma mantenere le promesse". "Non taglieremo i punti cardine della Manovra, ma i prossimi giorni permetteranno ai mercati di essere rassicurati", garantisce Di Maio.Continua a leggere

