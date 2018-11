Manovra : Della Vedova - Conte cambi rotta : ANSA, - ROMA, 24 NOV - "Spread a parte, l'isolamento politico in cui Salvini e Di Maio hanno precipitato l'Italia nell'ambito europeo è totale. Mentre esponenti del nostro governo insultano la ...

Tria e i lapsus sulla bocciatura della Manovra : i labiali lo tradiscono : Nel corso della puntata di 'Fratelli di Crozza', in onda su Nove, Maurizio Crozza interpreta Giovanni Tria. Il Ministro dell'Economia commenta la bocciatura della manovra da parte dell'Unione Europea, ...

Per Bankitalia lo spread annulla i benefici della Manovra giallo-verde : In questo contesto si colloca l'Italia in cui il rialzo "pronunciato e persistente" dei rendimenti dei titoli di stato, a parità di crescita nominale dell'economia, sta facendo aumentare il rischio ...

Bankitalia : lo spread rischia di vanificare gli effetti espansivi della Manovra : ... sottolineando che "un rialzo pronunciato e persistente dei rendimenti, a parità di tassi di crescita nominale dell'economia, aumenta il rischio che la dinamica del debito si collochi su una ...

I governi del passato non c'entrano nulla con la bocciatura della Manovra : Roma . E' la Lezzi che traccia il solco, ma sono i giornalisti che lo difendono. La giornata della bocciatura della manovra da parte dell'Unione europea era cominciata, prima del verdetto della ...

La pazzia della Manovra oltre il deficit : Nel 1954, impiantando un elettrodo nel cervello di un topo, James Olds (psicologo) e Peter Milner (neuroscienziato) della McGill University dimostrarono l’esistenza di centri del piacere nel cervello che si inondano di dopamina quando si riceve un rinforzo positivo, con effetti da orgasmo. E’ una re

Manovra - la critica di Padoan al discorso di Conte : “Non ha parlato della procedura di infrazione. Risparmi in pericolo” : “Il governo sta impoverendo il Paese e rappresenta un pericolo per il Paese: questo lo dice la Commissione, perché ha invertito il processo di difesa dei Risparmi che infatti sono oggi in pericolo”. Lo ha detto l’ex ministro, Piercarlo Padoan, intervevendo alla Camera dopo il discorso del premier Giuseppe Conte. “La responsabilità del fatto che il Paese è in queste condizioni è pienamente nelle vostre mani. Questa è una Manovra ...

Manovra - Conte : “Ribadiremo e puntualizzeremo effetti della Manovra sulla crescita” : “Posso anticipare linee di indirizzo a base della risposta. Ribadiremo e puntualizzeremo effetti della manovra sulla crescita. Spiegheremo che non abbiamo accolto le loro raccomandazioni in materia di aggiustamento strutturale perché non compatibili con il nostro disegno di politica economica orientato alla crescita e all’austerità. Confidiamo che le argomentazioni che forniremo saranno oggetto di attenta valutazione. Se ...

Manovra - le tappe della procedura di infrazione : Bruxelles conferma i dubbi sui conti. E ora parte la corsa a ostacoli: un lungo percorso che parte a dicembre e che potrebbe chiudersi nel 2021

Savona e il vicolo cieco della maggioranza : non reggeremo a lungo - Manovra da riscrivere Che succede ora? Tutti i rischi : Il ministro per gli affari europei avverte: «Non ha più senso andare avanti e la manovra è da riscrivere»

L’Ue boccia la Manovra - l’Italia è ostaggio della strana coppia al governo : Non basterà una cena – in programma sabato sera prima del Consiglio Ue sulla Brexit – né le promesse di clausole di salvaguardia, riforme del funzionamento della presidenza del Consiglio, contrasto alla corruzione e investimenti sul rischio idrogeologico. Non basterà a Giuseppe Conte, un premier dimezzato, per bloccare la procedura d’infrazione che è di fatto partita ieri: la Commissione europea ha approvato il rapporto contenente la seconda ...

Quegli strani emendamenti della Manovra finanziaria - che Bruxelles ha (ri)bocciato : Un minestrone. Dentro la manovra finanziaria del governo gialloverde bocciata da Bruxelles c’è spazio per un po’ di tutto: dagli sconti sulla birra a quelli sui pannolini, dall’emergenza nutrie al «Jobs Act» per i cervelloni, dalla tassa sulla pesca amatoriale a quella sulle lezioni private, dal bonus bicicletta all’inasprimento delle multe previste dal codice della strada per chi occupa i parcheggi riservati ai disabili. ...

Lo spread si ferma a 309 : la bocciatura della Manovra già assorbita dai mercati. L'asta dei Btp Italia mai così male : Erano loro gli osservati speciali del D-Day del governo gialloverde, quello del giudizio della Commissione europea sulla manovra: i mercati. L'esito? La bocciatura storica della legge di bilancio si riflette sugli umori degli investitori con luci e ombre. Il fatto che la decisione di Bruxelles fosse nell'aria da settimane ha smorzato le tensioni sui titoli di Stato Italiani, che comunque si collocano sempre su un terreno preoccupante: lo spread ...