Manovra | Conte e Tria a cena con Juncker Il premier | «Non litighiamo | we are friends»

Manovra : Conte da Juncker - 'non litighiamo - siamo amici' : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte è arrivato pochi minuti fa nella sede della Commissione europea a palazzo Berlaymont per partecipare alla cena con il numero uno dell'esecutivo Ue, Jean Claude Juncker. Conte è stato accolto all'ingresso dallo stesso Juncker e a favore di telecamere e flash ha salutato il presidente della Commissione con una battuta: "Noi non litighiamo, we are friends". Il ...