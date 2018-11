Maneskin in concerto a Milano | le fan lanciano i reggiseni Damiano | “Ao | ma che taglia

ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 novembre 2018) Il successo deiè inaspettatamente travolgente. Tutte le date del tour attualmente in corso sono andate sold-out (e altre tre saranno presto aggiunte), i loro progetti discografici conquistano certificazioni su certificazioni, mentre la loro fanbase si ingrandisce a macchia d’olio. Loro piacciono a tutti: dai ragazzini ai loro genitori, tanto che le “mammeskin” sono un fenomeno in crescita (sì, si chiamano così ed esistono davvero!). Qualcuno crede che siano gli ennesimi “fenomeni da talent”, ma& co. sembrano avere tutte le caratteristiche per farcela. “Cosa non piace di noi ai nostri haters? Che andiamo forte forte”, rispondono con il sorriso sulle labbra a ilfattoquotidiano.it poco prima di salire sul palco del Fabrique diper unLontano dal palco sono timidi, una timidezza che può essere scambiata per arroganza. Ma è sul palco che tirano ...