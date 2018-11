Mandi Mandi torna in tv | è inviato di B come Sabato ...

Salvini : "Gliela Mandiamo noi la lettera all'Europa" : Con una volontà politica assoluta della Commissione, a partire da me stesso, di non provocare, di non accettare una crisi tra Roma e Bruxelles - ha sottolineato - Abbiamo bisogno dell'Italia per ...

Netflix si rinnova - coMandi più comodi ed efficaci su tablet e smartphone iOS : Se avete un iPhone o un iPad e lo usate per riprodurre le serie TV di Netflix, ci sono delle novità molto interessanti. Con l’ultimo aggiornamento dell’app (11.12.0, che consigliamo di scaricare, se non avete le impostazioni automatiche) arriva un nuovo kit di comandi per controllare meglio la riproduzione dei contenuti. Semplificano tantissimo la visione. Prendiamo ad esempio chi si è talmente appassionato a una serie TV da vedere ...

“Buonanotte” Kepler : addio al celebre cacciatore di pianeti - trasmessi gli ultimi coMandi : Ultimo saluto al cacciatore di pianeti Kepler: la NASA ha inviato l’ultima serie di comandi per disconnetterlo dalla Terra. Si conclude così la carriera – 9 anni di attività e risultati eccezionali – del telescopio spaziale, che va in pensione, perché ha esaurito le riserve di carburante: lascia un’eredità gigantesca, con la scoperta di oltre 2.600 pianeti esterni al Sistema Solare e di altri 2.900 possibili ...

Leicester - schianto elicottero Vichai : il mezzo non rispondeva ai coMandi del pilota : Nuovi sviluppi nell'indagine sullo schianto del King Power Stadium che ha provocato la morte del presidente del Leicester Vichai e di altre quattro persone. L' Air Incident Investigation Board, Aaib, ,...

Google abilita i coMandi vocali tramite Home per alcune app su device Android TV : Sembra che Google abbia abilitato i comandi vocali tramite Google Home per alcune app come Google Play Musica e YouTube su dispositivi Android TV, come ad esempio Xiaomi Mi Box 3. L'articolo Google abilita i comandi vocali tramite Home per alcune app su device Android TV proviene da TuttoAndroid.

Una legge per salvare le città d'arte intervista di Maria Pia GuerMandi a Vezio De Lucia : Ma non spetta a noi l'esercizio della mediazione con il mondo politico e parlamentare. Ci spetta invece di formulare una proposta limpida, ma tecnicamente fattibile, questo penso che sia il compito ...

Samsung svela lo smartphone pieghevole : un phablet con coMandi vocali : L'azienda coreana lo ha presentato a San Francisco. Schermo da 7,3 pollici aperto e 4,58 quando è chiuso

Maltempo - Salvini : 'Servono 40 miliardi per sicurezza territorio - UE Mandi pure letterine' : Da nord a sud l'Italia sta vivendo il dramma del Maltempo ed in alcuni casi, come in Sicilia, si piangono anche vite umane. Ennesime tragedie di un Paese che si conferma fragile di fronte a precipitazioni copiose. Sulla questione è intervenuto Matteo Salvini che ha sorvolato le zone colpite dal Maltempo in Veneto e Trentino Alto Adige, prendendo contezza di quanto ingenti siano i danni determinati dagli eventi. [VIDEO] La conseguenza è la ...

Salvini : ''L'8 dicembre in piazza Mandiamo un mega-selfie a Juncker'' : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in diretta Facebook dal suo ufficio al Viminale: ''Sabato 8 dicembre abbiamo scelto di esserci in prima persona, fisicamente, non online. Alle ore 12 a piazza ...

CoMandi in italiano per Alexa Amazon Echo e Echo Spot e Dot : Download Comandi in italiano da mettere su Alexa Amazon Echo e Dot come si scaricano e come si installano i Comandi sui dispositivi Amazon.

Maltempo - l’Italia è senza un servizio meteo nazionale civile. Dopo vent’anni di riMandi nascerà (forse) nel 2019 : L’Italia è uno dei pochi Paesi a non avere un servizio meteorologico nazionale civile. Tutti lo aspettano da sempre e chi governa lo ha messo in cantiere da venti anni, ma dal 1998 al 2017 si è andati avanti a colpi di rimandi continui. Ora, mentre si contano i danni della forte ondata di Maltempo, all’orizzonte si intravedono i segni di novità positive. L’agenzia pubblica Italiameteo, la cui creazione era prevista nella legge ...

Spotify si aggiorna per Xbox One con il supporto ai coMandi vocali di Cortana : L’app ufficiale di Spotify sviluppata per le console Xbox One ha ricevuto un nuovo aggiornamento che risulta in roll-out proprio in questi istanti sul Microsoft Store. Changelog Aggiunto il supporto ai comandi vocali di Cortana. UI rinnovata con pulsanti più grandi e nuovi colori. Migliorata sensibilmente l’integrazione con il menu guida consentendo la visualizzazione delle playlist. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al ...

Brasile - Salvini : ci riMandino Battisti : 23.52 "E dopo anni di chiacchiere, chiederò che ci rimandino in Italia il terrorista rosso Battisti". Dopo aver fatto i complimenti al neo presidente Jair Bolsonaro, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ribadisce su Twitter che uno dei primi atti che l'Italia intende fare nei confronti del Brasile sarà quello di richiedere l'immediata estradizione dell'ex leader dei Proletari armati per il comunismo Cesare Battisti, condannato ...

Provenzano - De Raho : “Condanna Cedu? Non conosce forza mafie - ne´ l’esigenza di evitare che i boss coMandino dal carcere” : “La condanna della Cedu all’Italia per il carcere duro al capo mafia Bernardo Provenzano nell’ultimo anno di vita? Evidentemente alla Corte di Strasburgo non viene riportata la situazione italiana e non viene fotografata la forza delle mafie e l’esigenza che i mafiosi non possano comunicare con l’esterno del carcere”. A rivendicarlo il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, ...