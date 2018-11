Malware Android | mezzo milione di utenti vittime di app contraffatte

Android : Malware in aumento del 40% rispetto al 2017 : Non si può certo dire che il 2018 sia stata una “ottima annata” per quanto attiene al tema della sicurezza nel sistema operativo Android . Ad affermarlo è un recente rapporto dei ricercatori di G DATA leggi di più...

I Malware per Android non vanno mai in vacanza : +40% rispetto allo scorso anno : G Data ha pubblicato l'Android malware Report relativo al terzo trimestre 2018, e i risultati non sono positivi: abbiamo già superato l'intero 2016 in quanto a malware e app dannose, con un +40% rispetto al 2017. L'articolo I malware per Android non vanno mai in vacanza: +40% rispetto allo scorso anno proviene da TuttoAndroid.