Maltempo Napoli | riapre il parco del museo di Capodimonte | il bosco resta chiuso

Napoli - de Magistris chiede lo stato di calamità : «Maltempo - il governo dia più soldi» : «Al fine di consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza, che ogni comune deve garantire ai propri cittadini, è necessario che il governo nazionale assicuri, in tempi rapidi,...

Maltempo a Napoli : muore uno studente 21enne schiacciato da un albero : Napoli e la Campania sono in ginocchio a causa del Maltempo. Questa mattina un ragazzo di soli 21 anni ha perso la vita in to alla caduta di un albero in zona Fuorigrotta, nei pressi dello Stadio San Paolo. Il tremendo episodio La vittima è Davide Natale [VIDEO], uno studente universitario poco più che ventenne, originario di San Nicola La Strada provincia di Caserta. Il giovane stava camminando in compagnia di un amico nei pressi di Via ...

Maltempo : oggi scuole chiuse a Napoli : Il sindaco Luigi De Magistris ha disposto in un’ordinanza la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni

Maltempo - allerta arancione in sette regioni | Scuole chiuse a Napoli | Esondazioni in Sardegna : Dalle prossime ore forti temporali si abbatteranno su diverse regioni del centro-sud. allerta arancione su tutto il territorio del Lazio, parte di Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e sui bacini centro-meridionali e sud-occidentali della Sicilia.

Maltempo - pioggia e vento : allerta arancione in 7 regioni. Scuole chiuse a Napoli. Neve a Ovindoli : Una nuova ondata di Maltempo, causata da un vortice mediterraneo, è attesa in Italia, con pioggia e vento che batteranno soprattutto il Centro-Sud, mentre al nord arriva la Neve. La Protezione civile ...

Maltempo Napoli : vento forte - vetri in frantumi in una via del centro : Forti raffiche di vento si stanno registrando a Napoli. I vetri di alcune finestre sono andati in frantumi nella centrale Via Cervantes a due passi dal Municipio e dalla Questura. In Campania è in vigore l”allerta arancione’ a partire dalle 17 di oggi e per le successive 24 ore. Il sindaco di Napoli ha disposto per domani la chiusura delle scuole e analogo provvedimento è stato adottato da altri comuni. Domani resteranno chiusi anche ...

Forte Maltempo in Campania : scuole chiuse domani 20 Novembre a Napoli : Allerta meteo Campania e Napoli: scuole chiuse domani Martedì 20 Novembre nel capoluogo La perturbazione di origine atlantica in azione sull'Italia sta portando un brusco peggioramento sulla...

Maltempo : allerta arancione in 7 regioni - domani scuole chiuse a Napoli : allerta arancione in sette regioni per l'arrivo del Maltempo che porterà sull'Italia forti temporali, soprattutto sul versante tirrenico, e venti di bora su alcune zone del nord. La Protezione Civile ha fatto sapere che le piogge raggiungeranno la Campania, dove domani le scuole resteranno chiuse, e si estenderanno a Basilicata, Calabria e Puglia meridionale. Previsti venti nord-orientali forti o di ...

Allerta Maltempo a Napoli : dopo le scuole chiudono tutti i cimiteri : dopo che la Protezione Civile ha diramato l'Allerta arancione a partire da oggi pomeriggio e per le successive 24 ore, il Comune di Napoli ha disposto per la giornata di domani 20 novembre la chiusura ...

Emergenza Maltempo a Napoli - de Magistris chiude le scuole : niente lezioni martedì : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un «avviso di allerta meteo idrogeologica ed idraulica» valevole a partire dalle ore 17 di oggi e fino alla stessa ora di domani...

Maltempo : pioggia sull’A1 Roma-Napoli tra Anagni e Frosinone : Astral Infomobilità rende noto che si registra “pioggia sull’autostrada A1 Roma-Napoli tra Anagni e Frosinone. Prestare attenzione.” L'articolo Maltempo: pioggia sull’A1 Roma-Napoli tra Anagni e Frosinone sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : banchi di nebbia sulla A1 Roma-Napoli e sulla A24 Roma-Teramo : Astral Infomobilità rende noto che si registra nebbia a banchi sulla A1 Roma-Napoli: all’altezza di Guidonia Montecelio la visibilità è a 90 metri, tra Valmontone e Frosinone a 80. nebbia a banchi anche sulla A24 Roma-Teramo con visibilità a 80 metri sia sul tratto urbano all’altezza del Gra, sia tra Castel Madama e Carsoli. sulla Diramazione Roma Nord nebbia a banchi tra l’allacciamento col Gra e quello con la A1 con ...

Maltempo Campania : domani riapre la scuola Dante Alighieri a Napoli : Si è concluso il tavolo tecnico convocato presso l’assessorato all’istruzione alla presenza dell’assessore Annamaria Palmieri, della Dirigente Scolastica della Dante Alighieri, Filomena Porrari, del Presidente della IV Municipalità, Giampiero Perrella, dell’assessore alla scuola della IV Municipalità, Paola Pastorino, delle rappresentanti di Circolo della Dante Alighieri e dei tecnici municipali. “In considerazione ...