Maltempo | la marea tocca a Venezia i 114cm

Maltempo : la marea tocca a Venezia i 114 centimetri : L'acqua alta è tornata a fare la sua comparsa a Venezia: alle 11 è stato raggiunto un picco di marea di 114 centimetri. Lo rende noto il Centro maree del Comune, precisando che nel corso della giornata il livello dell'acqua dovrebbe rimanere su quote normali, senza ulteriori disagi.

Maltempo - acqua alta a Venezia : massima di marea a 99 cm : Nuova giornata con acqua alta a Venezia, con una massima di marea che si è fermata appena sotto il metro, 99 cm sul medio mare, alle 10:30. Secondo il Centro Maree del Comune si è trattato di una "marea sostenuta" (codice giallo), che ha provocato l'allagamento di circa il 5% del suolo cittadino.

Maltempo - acqua alta a Venezia : marea a 105 cm - allagato l'8% della città : Questa mattina a Venezia sono stati registrati 105 cm di acqua alta sul medio mare che hanno allagato l'8% della città, a cominciare da Piazza San Marco, una delle aree più basse: lo ha reso noto il Centro maree del comune. Si tratta di una marea sostenuta codice "'giallo". Per domani le previsioni indicano acqua alta di 105 cm mentre per lunedì, al momento ne sono previsti 115.

Maltempo Venezia : oggi tregua dall'acqua alta - domani nuovo picco di marea 110 cm : oggi breve tregua a Venezia per il fenomeno dell'acqua alta: il Centro maree del Comune segnala una situazione normale per la giornata odierna, ma un nuovo picco di marea è previsto domani, intorno alle 16:30, con un massimo di 110 cm sul medio mare. Proseguono le operazioni per la rimozione dell'immondizia trasportata dall'acqua, la pulizia dei locali a piano terra e il ripristino dei servizi.

Maltempo - acqua alta a Venezia : oggi prevista marea a 110 cm : Le previsioni relative ai rischi di acqua alta a Venezia per il Maltempo sono in netto miglioramento. Il Centro maree del Comune prevede per oggi alle 15:30 un picco di 110 cm, che dovrebbe ripetersi anche domani. La marea viene definita molto sostenuta, codice "arancio".

Allerta Maltempo a Venezia - la marea sfiora i 156 centimetri e allaga tutto il centro storico : Il maltempo a Venezia sta creando numerosi disagi al centro storico, che è stato allagato per il 75 per cento: l'acqua alta ha raggiunto la punta massima di 156 centimetri sul medio mare. Preoccupazione da parte del governatore Luca Zaia: "Siamo preoccupati perché le previsioni meteo confermano una situazione analoga, se non peggiore, a quella che il Veneto ha conosciuto nel 1966 e nel 2010".Continua a leggere

Maltempo - a Venezia la marea sfiora già i 150 cm sui 160 previsti : La Protezione civile ha emesso allerta rossa per Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo

Maltempo - attesi nubifragi da Nord a Sud : a Venezia l'alta marea sfiora i 150 cm | Allerta meteo fino a martedì : Italia travolta da bombe d'acqua, trombe d'aria e vento forte, fino anche a 100 km/h, a sferzare gran parte delle regioni, dalla Liguria all'Emilia Romagna, dal Trentino-Alto Adige fino alla Campania. ...