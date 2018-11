Malore per Mazzarri | l' allenatore del Torino costretto a fermarsi

Malore per Mazzarri : Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha accusato un Malore che lo costringe a sospendere l'attività sportiva . Lo rende noto il club granata, precisandoche l'allenatore si è 'prontamente ripreso' e ...

Torino - Malore per il tecnico Mazzari : 16.19 Il Torino Football Club comunica che l'allenatore Walter Mazzarri venerdì ha ha avvertito un malore,di breve durata, dal quale si è prontamente ripreso. La società e lo staff medico hanno deciso, a scopo prudenziale, di svolgere ulteriori approfondimenti. Per questa ragione il tecnico dovrà sospendere temporaneamente l'attività sportiva fino al completamento degli esami.Già sei anni fa, quando era alla guida del Napoli, Mazzarri aveva ...

IGOR KOROBOV - MORTO CAPO INTELLIGENCE RUSSA/ Ultime notizie - Malore dopo sfuriata con Putin per caso Skripal - IlSussidiario.net : IGOR KOROBOV, MORTO il CAPO dell'INTELLIGENCE RUSSA. Dal 2016 è il secondo numero uno del Gru deceduto: malore dopo sfuriata con Putin.

Tragedia a Napoli - Michelangelo muore a soli 23 anni per un Malore improvviso : L'ennesima Tragedia di cui non si vorrebbe mai sentire parlare e che riguarda la morte di un giovane ragazzo si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Torre del Greco, dove Michelangelo Rivieccio ha perso tragicamente la vita a causa di un malore improvviso a soli ventitré anni. Secondo quanto riferiscono i media locali, la sua scomparsa ha gettato nello sconforto l'intera città, provocando ...

Napoli - madre di 23 anni muore per un Malore : lascia una bimba piccola : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nelle scorse ore nella provincia di Napoli e che vede purtroppo come protagonista una giovane donna deceduta per un malore improvviso. La madre ventitreenne, Antonella Bifulco, è deceduta improvvisamente, a causa di un malessere, all'interno del suo appartamento nel piccolo comune napoletano di Cicciano, provocando un grande dolore in tutta la comunità locale. Secondo quanto riferiscono i ...

Paola Perego - la verità dopo anni sul Malore di Giulio Andreotti in diretta : Nello studio di "Scherzi a Parte", Paola Perego ha raccontato a Paolo Bonolis il retroscena di uno dei momenti rimasti nella...

Il Malore e la disperata corsa al Pronto soccorso. Muore donna di 31 anni : ASCOLI PICENO Non è servita la disperata corsa al Pronto soccorso per salvare la vita di Sonia Paci, una trentunenne di FOlignano che, ieri, è morta in seguito ad un malore. Ignote, al momento, le ...

Muore per un Malore. La polizia scopre la moglie e 4 figli in una situazione di degrado e sporcizia : Intervenuti per la morte di un uomo a causa di un malore gli agenti della polizia locale di Anzio hanno scoperto una situazione di enorme degrado in cui viveva la famiglia con quattro figli. La moglie, di 35 anni, e i bambini, che hanno tra i 7 e i 9 anni, sono stati trovati in una casa piena di rifiuti e la sporcizia. È accaduto a Lavinio sul litorale a sud di Roma. A quanto ricostruito, l'uomo si era recato al pronto soccorso il giorno ...

Muore in casa per un Malore - figlio indagato per omicidio : “Lo ha avvelenato” : All'apparenza sembrava una morte naturale ma dalle indagini sulla morte di un 70enne bolognese sono emerse molte incongruenze e misteri che alla fine hanno portato il figlio ad essere indagato a piede libero per omicidio volontario premeditato. Per Procura e carabinieri potrebbe aver provocato la morte del padre iniettandogli veleno o farmaci.Continua a leggere

Malore per il chitarrista degli Aerosmith Joe Perry dopo un concerto : Momenti di paura per il chitarrista degli Aerosmith e degli Hollywood Vampires, Joe Perry, che è stato ricoverato in ospedale a causa di problemi respiratori insorti dopo una performance da ospite in un concerto di Billy Joel, a New York.Lo staff di Perry ha tranquillizzato i fan, spiegando che ora il musicista è vigile e reattivo, pur restando ricoverato in ospedale. Dovrebbe tornare sui palchi verso la fine di questo mese. Il ...

