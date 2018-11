Mafia | legali eredi Patti | ricorso anche a Corte Ue | cortocircuito giustizia

liberoquotidiano

: 'La mafia in Sicilia sotto i Borboni divenne l'unico mezzo per gli umili, per i poveri, pei lavoratori per essere t… - 19marino74 : 'La mafia in Sicilia sotto i Borboni divenne l'unico mezzo per gli umili, per i poveri, pei lavoratori per essere t… - nonabbiatepaura : @Roberto_Fico @prato_vilma giusto Presidente.ora guadagna la Germania presso cui mandiamo la spazzatura in 'lavor… - UNIUSREI3 : a un mio collega (ex-imprenditore edile: per maciappiedi sede stradale) la mafia (Bari) gli ha rubato di giorno i m… -

(Di sabato 24 novembre 2018) Palermo, 24 nov. (AdnKronos) -"subito in appello e in ogni altra sede, compresa laeuropea dei diritti dell'uomo", per chiedere l'annullamento del decreto del Tribunale di Trapani. Ad annunciarlo sono Francesco Bertorotta, Angelo Mangione e Luciano Infelisi,deglidi Carm