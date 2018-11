Mafia : la Dia confisca beni per 1 - 5 miliardi all'ex proprietario della Valtur : La Dia di Palermo ha sequestrato e confiscato, su ordine del Tribunale di Trapani e su proposta del Direttore nazionale della Dia,1,5 miliardi di euro di beni agli eredi dell'imprenditore Carmelo ...

Mafia : Dia sequestra e confisca patrimonio ex patron Valtur Patti : Palermo, 24 nov. (AdnKronos) - E' in corso dall'alba di oggi una operazione di sequestro e confisca condotta dalla Direzione investigativa antiMafia di Palermo che sta eseguendo un decreto di sequestro e confisca, emesso dal Tribunale di Trapani su proposta del direttore nazionale della DIA nei conf

Mafia : la Dia confisca beni per 1 - 5 mld all'ex proprietario della Valtur : La Dia di Palermo sta eseguendo un decreto di sequestro e confisca, emesso dal Tribunale di Trapani su proposta del Direttore nazionale della Dia, nei confronti degli eredi dell'imprenditore Carmelo Patti, originario di Castelvetrano (TP) già proprietario della ex Valtur (ora in amministrazione straordinaria), deceduto il 25 gennaio 2016. Il procedimento, uno dei più rilevanti nella storia giudiziaria ...

Mafia e scommesse online a Catania : 29 ordinanze di custodia : Palermo, 19 nov., askanews, - La polizia di Catania ha eseguito 29 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di ...

Lombardia : Fontana - no abbassare guardia su antiriciclaggio e lotta Mafia (2) : (AdnKronos) - Il presidente in proposito ha ricordato l'istituzione dell'Orac, (Organismo per le Attività di Controllo) da parte del Consiglio regionale, che ha sostituito i tre organismi precedentemente esistenti, e che entro la fine dell'anno diventerà operativa nella sua funzione di verifica del

Lombardia : Fontana - no abbassare guardia su antiriciclaggio e lotta Mafia : Milano, 12 nov. (AdnKronos) - Si è aperta con l'intervento del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana la Giornata della Trasparenza 2018 'TrasparEnti', organizzata dalla Giunta e dal Consiglio Regionale e da tutti gli enti del Sistema regionale, quest'anno dedicata all'antiriciclaggio e all

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 novembre : Nino Di Matteo - il pm antiMafia al Fatto : “La bloccherei alla richiesta di giudizio” : l’intervista – Di Matteo “La prescrizione va fermata. Salva i corrotti e i mafiosi” Il pm dice sì alla norma Bonafede che la interrompe alla prima sentenza e rilancia: “Bloccarla alla richiesta di giudizio” di Gianni Barbacetto Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Renzalvini. “L’urgenza di un accordo tra Lega e Pd. La lettera di Mattarella a Conte è un manifesto sulla pericolosità di questo governo. Lega e Pd hanno il dovere ...

Lombardia : ok commissione antiMafia indagine su traffico rifiuti e incendi (2) : (AdnKronos) - Nel rispetto di quanto contenuto nell’art.20 dello statuto d’autonomia e nell’art.42 del regolamento generale del Consiglio regionale, "le commissioni svolgono indagini conoscitive per acquisire notizie e documenti di interesse per l’attività del Consiglio regionale e, a tal fine, proc

Lombardia : ok commissione antiMafia indagine su traffico rifiuti e incendi : Milano, 29 ott. (AdnKronos) - E' stata approvata oggi all’unanimità in commissione antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità della Regione Lombardia, la proposta di istituire una indagine conoscitiva sullo stoccaggio e il traffico illecito di rifiuti, con riferimento all’aumento dei casi di

Mafia : De Corato - Lombardia al quinto posto per beni confiscati : Milano, 17 ott. (AdnKronos) - "La Lombardia rientra tra le regioni con il maggior numero di beni immobili e aziende sequestrati e confiscati" alla Mafia: "ad ottobre 2017, i beni presenti la rendono la quinta regione per numero di immobili confiscati, dopo la Sicilia, la Calabria, la Campania e la P

Mafia : De Corato - Lombardia al quinto posto per beni confiscati (2) : (AdnKronos) - "A fine gennaio 2018 la Giunta regionale - ha aggiunto De Corato - ha approvato la prima relazione sullo stato di attuazione della l.r. 17/2015 finanziando il Fondo per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità, con 3.

Mafia : Dia sequestra beni per 1 - 3 mln : ANSA, - CAMPI SALENTINA , LECCE, , 12 OTT - La Direzione Investigativa AntiMafia di Lecce ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro di beni per un valore di un milione e 300 mila euro emesso dal ...

Mafia - sequestrati 150 mln a editore Mario Ciancio Sanfilippo/ Ultime notizie : anche quotidiano La Sicilia : Mario Ciancio Sanfilippo, la Dda di Catania ha eseguito un sequestro di beni per un valore di oltre 150 milioni di euro all'editore e direttore de La Sicilia.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 12:29:00 GMT)