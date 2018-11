Mafia | confisca record a eredi ex patron Valtur

Mafia : confisca patrimonio Patti : ANSA, - PALERMO, 24 NOV - La direzione investigativa antiMafia di Palermo sta eseguendo un decreto di sequestro e confisca, emesso dal Tribunale di Trapani su proposta del direttore nazionale della ...

Mafia : la Dia confisca beni per 1 - 5 miliardi all'ex proprietario della Valtur : La Dia di Palermo ha sequestrato e confiscato, su ordine del Tribunale di Trapani e su proposta del Direttore nazionale della Dia,1,5 miliardi di euro di beni agli eredi dell'imprenditore Carmelo Patti, originario di Castelvetrano (TP) già proprietario della ex Valtur (ora in amministrazione straordinaria), morto il 25 gennaio 2016. Il procedimento, uno dei più rilevanti nella storia giudiziaria ...

Mafia : Dia sequestra e confisca patrimonio ex patron Valtur Patti : Palermo, 24 nov. (AdnKronos) - E' in corso dall'alba di oggi una operazione di sequestro e confisca condotta dalla Direzione investigativa antiMafia di Palermo che sta eseguendo un decreto di sequestro e confisca, emesso dal Tribunale di Trapani su proposta del direttore nazionale della DIA nei conf

Mafia - sequestro e confisca da 1 - 5 Mld : 7.00 La Direzione investigativa antiMafia (Dia) di Palermo sta eseguendo un decreto di sequestro e confisca di beni nei confronti degli eredi del noto imprenditore originario di Castelvetrano (TP) Carmelo Patti, deceduto nel gennaio 2016. E' uno dei provvedimenti più rilevanti della storia giuridica italiana. Il patrimonio oggetto del sequestro-confisca è infatti stimato prudenzialmente in oltre 1,5 mld di euro. Sullo sfondo la famiglia ...

Mafia - confiscati i beni a imprenditore deceduto : sigilli al patrimonio passato in eredità ai figli : Lui è deceduto ma i giudici hanno confiscato i beni che ha lasciato in eredità ai figli. La sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo ha confiscato i beni dell’imprenditore Vincenzo Rappa. Rappa è morto da alcuni anni e quindi la confisca riguarda solo il patrimonio da lui lasciato in eredità ai figli Filippo, Sergio e Maurizio. I giudici, nello stesso provvedimento, hanno ritenuto, invece, non socialmente pericolosi il figlio di ...

Mafia - Libera lancia Confiscati Bene 2.0 : il portale della roba sottratta ai boss : Ci sono ville, appartamenti, ma anche palazzi di pregio e autorimesse: sono i 14.874 gli immobili Confiscati alle mafie e che in base alla legge possono essere riutilizzati a fini sociali. Da oggi i dati di questi beni sono raccolti sul portale ‘Confiscati Bene 2.0‘, realizzato dall’associazione Libera con la collaborazione di OnData e fondazione Tim e presentato oggi a Roma. Grazie alla legge 109 del 1996, i beni Confiscati, una ...

Castel Volturno - quelle due spiagge confiscate ai casalesi simbolo di un fallimento. Mentre il mondo dell'antiMafia si divide : Castel Volturno - Due stabilimenti balneari, a Castel Volturno, località Ischitella, provincia di Caserta, si trovano da molti anni in stato di totale abbandono. Sono il Lido Nettuno e la Spiaggia del ...

Mafia : confisca 21 mln a uomini vicino Messina Denaro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mafia - confiscati 21 milioni a uomini vicini a Messina Denaro : Polizia e guardia di finanza di Trapani hanno confiscato 52 appartamenti, 9 villini, 11 magazzini, 8 terreni, 19 garage, autovetture, conti correnti e società, per un valore stimato di circa 21 ...

Mafia - confiscati beni e aziende per 21 milioni di euro - : Operazione di Polizia e Guardia di Finanza di Trapani. nel mirino 2 imprenditori attivi nell'edilizia. Sigilli ad appartamenti, magazzini, terreni, auto, conti correnti e società

Mafia - confisca da 21 Mln a imprenditori : 7.35 Divisione Anticrimine della questura di Trapani e Nucleo di polizia economicofinanziaria della GdF hanno confiscato beni per 21 mln ai due imprenditori, Francesco e Vincenzo Morici, rispettivamente padre e figlio,ritenuti collusi con le famiglie mafiose del trapanese. I due, furono usati da "Cosa Nostra",su mandato del rappresentante provinciale del boss latitante, Messina Denaro, per condizionare l'aggiudicazione di appalti, l'esecuzione ...

Mafia : Polizia Palermo confisca beni per 9 milioni euro a imprenditore condannato (3) : (AdnKronos) - Con il decreto, eseguito dalla Polizia di Stato, è stata disposta la confisca dei seguenti beni: l'intero capitate sociale delle società "Edil color s.r.l." nonché del complesso dei beni aziendali comprendenti 7 immobili ubicati a Palermo, in Corso Calatafimi ed in via Giuseppe Sunseri