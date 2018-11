Made in Italy | Centinaio | mi adopererò per legge ad hoc su tartufo

Bistecca sintetica e bollini sul cibo. Centinaio : "Troppi attacchi al Made in Italy" : "La Francia a questo punto dimostra ancora una volta che la sua politica internazionale è una politica dove si vuole imporre le loro regole a discapito delle scelte alimentari dei cittadini di tutto ...

Ricerca : terapia genica Made in Italy protagonista all’Europarlamento : Stimolare gli investimenti in Ricerca dando uno sguardo ad alcuni tra i maggiori traguardi che l’Ue ha raggiunto, con un costante dialogo tra le istituzioni europee, gli Stati membri, le loro università e i centri di Ricerca più importanti. E’ l’obiettivo di una Conferenza congiunta di Parlamento europeo e Commissione europea, in programma a Bruxelles martedì 27 novembre (nella sede dell’Europarlamento), in cui a ...

Bene percezione Made in Italy in Cina. Ma lusso in mani francesi : Roma, 22 nov., askanews, - 'La svolta cinese sulle importazioni annunciata dal presidente Xi Jinping parte dalle sue classi medio alte. La survey da noi realizzata sull'upper class cinese mostra come ...

Le calzature di a.Testoni passano in mani cinesi. "Ma il Made in Italy sarà valorizzato" : Ora c'è già un bel piano per nuove aperture molto significative sempre in Cina e poi nel mondo. Attualmente contiamo su 40 monomarca e 10 negozi in franchising e in azienda ci sono 90 dipendenti che ...

Trento. Operazione Agorà a tutela del Made in Italy : 11 arresti : Sono 36 le persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Trento. I militari, su delega della procura di Rovereto, hanno

Il cibo Made in Italy ha una nuova casa : nasce l'Unione italiana food - associazione leader in Europa : Tra tutti l'internazionalizzazione e la crescita dei nostri prodotti sui mercati di tutto il mondo, la sostenibilità, dove siamo in prima linea per risultati raggiunti e impegni presi, il ...

La manifattura penne Aurora simbolo del Made in Italy sbarca a Roma con un nuovo flagship : Dopo i recenti successi in Messico, Turchia ed Iran, la manifattura penne Aurora apre la sua prima Boutique monomarca a Roma, al numero 12 della prestigiosa Via del Babuino. Riconosciuto e apprezzato a livello internazionale, il marchio Aurora dal 1919 è sinonimo di eccellenza del made in Italy e riafferma il suo stile distintivo e il suo design inconfondibile in un flagship store di grande tributo all’italianità. In una location esclusiva nel ...

Design e living - Shanghai capitale d'Oriente del "Made in Italy" : Dalla Russia alla Cina sulle rotte dell'export che il Salone del Mobile.Milano percorre per portare nel mondo il Design, il mobile, l'arredo ovvero il "living italian style" eccellenza dell'abitare. Eccellenze di un made in Italy globale con capitale Milano e la sua fiera declinate, dopo Mosca, allo ...

Unaprol : da Oms nuovo attacco a olio extravergine e Made in Italy : Roma, 20 nov., askanews, - Ancora un attacco al made in Italy e a uno dei suoi prodotti simbolo: l'olio extra vergine di oliva. Sette Paesi della 'Foreign Policy and Global Health' hanno presentato ...

Se lo zucchero Made in Italy nuoce meno di quello estero : Roma - Se lo zucchero è italiano, la sugar tax non va bene. È questa l'ultima idea del ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio, che ieri ha esternato il proprio punto di vista sull'emendamento ...

Commercio estero - Istat : settembre nero per il Made in Italy : ... con vendite in calo in Germania e Francia, in un momento in cui l'intera economia continentale è in fase di rallentamento. Gli scambi intra-Ue crescono comunque a settembre del 2,2% e anche nelle ...

L'effetto Brexit sul Made in Italy Chi vince e chi perde. Ecco i nomi : Con o senza intesa, l'uscita del Regno Unito dal mercato unico aprirà comunque sfide e opportunità per i principali gruppi del "Made in Italy": l'Italia parte da un interscambio commerciale che nel 2017 ha toccato i 34,5 miliardi di euro, con un avanzo commerciale di quasi un miliardo al mese per il "bel paese". Ma se Leonardo è tra i principali investitori del settore Difesa britannico, Fiat ...

Energia - fusione : completato l’assemblaggio con tecnologia Made in Italy del cuore della macchina JT-60SA in Giappone : È stato completato in Giappone l’assemblaggio del sistema magnetico toroidale del reattore sperimentale a fusione JT-60SA, ovvero il ‘cuore’ dell’impianto, grazie alla fornitura di 20 bobine altamente tecnologiche, 10 delle quali realizzate in Italia[1]. L’annuncio è stato dato oggi nel corso di un evento presso la sede dell’ENEA a Roma, in cui è stato illustrato nel dettaglio il contributo tecnologico italiano a questa nuova ...