Lutto in Rai e a ‘La Vita in diretta’ | il ricordo commosso di Tiberio Timperi

caffeinamagazine

: RT @MondoPalermo: Lutto in Rai, morto a 92 anni Biagio Scrimizzi: raccontò la Sicilia in radio - MauroZammuto : RT @MondoPalermo: Lutto in Rai, morto a 92 anni Biagio Scrimizzi: raccontò la Sicilia in radio - RetweetPalermo : RT @GDS_it: Lutto in Rai, muore Scrimizzi: raccontò la Sicilia in radio -

(Di sabato 24 novembre 2018)a ‘Lain, la trasmissione condotta dae Francesca Fialdini, e in generale per tutta la grande famiglia della Rai. Se ne è andato uno degli storici assistenti di studio del programma in onda su Raiuno, l’ispettore capo dello Studio 1 della Rai che in Via Teulada era praticamente conosciuto e stimato da tutti. Si chiamava Giorgio Giorgi elo ha ricordato nel corso della puntata andata in onda venerdì 23 novembre 2018 non riuscendo a trattenere le lacrime. Subito dopo aver salutato l’attrice Barbara De Rossi, il conduttore de ‘Lainha dedicato a Giorgi un pensiero toccante.“Si chiamava Giorgio. Qualifica? Assistente di studio. In verità, un amico! Sempre pronto a dispensare consigli, a raccogliere sfoghi e a regalare sorrisi. Una roccia d’uomo con un cuore grande, ma fragile, che lo ha abbandonato all’improvviso senza ...