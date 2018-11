Lutto a La Vita in diretta | il saluto commosso sui social e in tv | “Riposa in pace

Civitavecchia Lutto per Massimiliano Grasso. Oggi ci ha lasciati il papà Giuseppe - storico e stimato giornalista : Corrispondente de Il Messaggero ha curato per tantissimi anni la cronaca cittadina. Al collega Massimiliano Grasso, attualmente consigliere e capogruppo de 'La Svolta' e alla sua famiglia sono ...

Costantino in lacrime per il grave Lutto : “Era la donna più importante della mia vita” : A ‘Verissimo’ l’ex tronista ha raccontato il difficile periodo successivo alla morte della madre grave mente malata. Commossa...

Costantino Vitagliano racconta il suo Lutto a Verissimo : Silvia Toffanin in lacrime : Verissimo: la madre di Costantino Vitagliano è morta, Silvia Toffanin piange per il suo ospite Costantino Vitagliano è tornato in tv per raccontare il suo grande dolore. A Verissimo l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato di aver perso la madre lo scorso agosto. Rosina, questo il nome della donna, era gravemente malata da […] L'articolo Costantino Vitagliano racconta il suo lutto a Verissimo: Silvia Toffanin in lacrime proviene da ...