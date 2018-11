Lo sfogo di Alessandro Gassman contro i parcheggi in doppia fila a Roma

huffingtonpost

(Di sabato 24 novembre 2018) Ha visto una scena che non gli è piaciuta affatto ha deciso di sfogarsi con uno post colorito su Twitter: "Mettetela n'antra macchina in secondaa via Cola di Rienzo li mortacci vostri!!! Quanno ce vo ce vo. #gnaapotemofa #namanica deincivili", queste le parole con cui l'attorenoha commentato la foto di numerose auto inin una delle più frequentate strade dello shopping della Capitale.Già in passato, all'epoca dell'amministrazione di Ignazio Marino, l'attore aveva condannato la condizione di degrado in città, lanciando un appello sui social a prendere scopa e paletta per pulire ognuno la propria strada davanti casa. Era stato lui stesso a postare un selfie con tanto di ramazza e l'hashtag #sonoio.