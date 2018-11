L' Isola di Pietro2 | anticipazioni ultima puntata | Tobia riabbraccia il papà

Blastingnews

(Di domenica 25 novembre 2018) Andrà in onda stasera su Canale 5 L'di. L'appuntamento sempre alle 21 circa dopo Paperissima. La fiction con protagonista Gianni Morandi nei panni di un medico, precisamente un pediatra, il Dottor Pietro Sereni, è giunta all'. L'episodio attesissimo dai telespettatori che si sono appassionati alle vicende narrate da questa serie ambientata in Sardegna rappresenta l'epilogo di questo secondo capitolo composto da sei puntate. Le prime cinque hanno riscosso un ottimo risultato in termini di ascolti tv. Molti si sono affezionati al Morandi in versione medico. A prova di questo, lo stesso cantate ha rivelato che ormai a Carloforte dove hanno girato la fiction, lui è per tutti il Dottor Sereni. Inoltre, a fine riprese, il cantante bolognese ha regalato un concerto alla bellissimasarda, interpretando i suoi brani più conosciuti in una piazza gremita di gente. ...