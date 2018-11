L' isola dei famosi | l' offerta colossale di Mediaset ad Asia Argento | roba clamorosa | ora

Asia Argento all'isola dei Famosi? La risposta ufficiale dell'attrice [ESCLUSIVA] : ... sarebbe per lei un'occasione ulteriore di mettersi in gioco e consolidare ulteriormente l'attenzione del gossip e della cronaca televisiva." In effetti quello che riportano i colleghi di FanPage è ...

Asia Argento all'isola dei Famosi? La risposta ufficiale dell'attrice [ESCLUSIVA] - : ... sarebbe per lei un'occasione ulteriore di mettersi in gioco e consolidare ulteriormente l'attenzione del gossip e della cronaca televisiva.' In effetti quello che riportano i colleghi di FanPage è ...

Ignazio Moser : “All’isola dei Famosi per far conoscere il vero me” (VIDEO) : Ignazio Moser si racconta a Rivelo, il programma di Real Time guidato da Lorella Boccia. Gli argomenti non possono che ruotare attorno alla fidanzata Cecilia Rodriguez, con cui c’è ancora un matrimonio in ballo tutto da definire. Ignazio Moser a Rivelo tuttavia sgancia una bomba: vorrebbe entrare nel cast dell’Isola dei Famosi 2018. Il motivo? Una sorta di riabilitazione rispetto a quanto avvenuto al GF Vip 2. Ignazio Moser a Rivelo, ...

Ignazio Moser : “Mi separo da Cecilia Rodriguez per L’isola dei Famosi” : Intervista Rivelo a Ignazio Moser: L’Isola dei Famosi è vicina? Le sue parole Ignazio Moser ha fatto delle rivelazioni-bomba durante l’intervista a Rivelo, il programma di Real Time condotto da Lorella Boccia. La notizia più importante che lo riguarda? Quella su L’Isola dei Famosi 2019! Vorrebbe diventare un naufrago perché, al Grande Fratello Vip, non […] L'articolo Ignazio Moser: “Mi separo da Cecilia Rodriguez ...

Asia Argento e Corona all’isola dei Famosi? ecco i possibili dettagli e accordi : Asia Argento e Fabrizio Corona potrebbero entrare nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi L’Isola dei Famosi 2019: continuano i rumors sul nuovo cast del prossimo reality di Canale 5. Dopo i primi quattro nomi confermati, Giulia De Lellis, Jeremias Rodriguez, Andrea Pinna e Ignazio Moser, spunterebbe anche quello di Asia Argento. L’attrice continua ad essere al centro del gossip nostrano e questa volta non per la storia con Fabrizio ...

Asia Argento e Giorgio Manetti probabili naufraghi dell'isola dei Famosi : Nuovo appuntamento con le notizie sull'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Le ultime novità si soffermano su Giorgio Manetti e Asia Argento. Se l'ex volto del Trono over di Uomini e Donne avrebbe confermato l'esistenza di alcune trattative, la nuova fiamma di Fabrizio Corona avrebbe ricevuto un'offerta importante da Cologno Monzese per partecipare al programma di Mediaset. Giorgio Manetti all'Isola 2019? ...

Asia Argento e Fabrizio Corona si sono lasciati? / isola dei Famosi dietro l'angolo : "generosa offerta!" - IlSussidiario.net : Asia Argento e Fabrizio Corona si sono lasciati? L'attrice sarebbe furiosa a causa delle voci su un presunto contratto dal valore di 100 mila euro.

Platinette a Vieni da me : «Volevano farmi fare l'isola dei Famosi. Moira Orfei mi ha tolto il malocchio». Poi si commuove per Grazia Di ... : Nel corso dell'odierna puntata di Vieni da me, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai1, Mauro Coruzzi in arte Platinette si è sottoposto all'intervista della cassettiera. L'...

Platinette rifiuta l’isola dei Famosi : «Come faccio a buttarmi dall’elicottero? Creiamo uno tsunami. Anche se se l’ha fatto la Marini…» : Platinette Platinette ha detto no. Mentre il cast de l’Isola dei Famosi 2019 va delineandosi, Mauro Coruzzi esclude categoricamente una sua eventuale partecipazione al reality show di Canale 5. Ospite di Caterina Balivo nella puntata odierna di Vieni Da Me, ha infatti svelato di essere stato contattato, in passato, dalla produzione del programma: “Volevano farmi fare l’Isola dei Famosi. Però ho detto: ‘come faccio a buttarmi io? (facendo ...

Platinette rifiuta l’isola dei Famosi : «Come faccio a buttarmi dall’elicottero? Creiamo uno tsunami. Anche se se l’ha fatto la Marini…». : Platinette Platinette ha detto no. Mentre il cast de l’Isola dei Famosi 2019 va delineandosi, Mauro Coruzzi esclude categoricamente una sua eventuale partecipazione al reality show di Canale 5. Ospite di Caterina Balivo nella puntata odierna di Vieni Da Me, ha infatti svelato di essere stato contattato, in passato, dalla produzione del programma: “Volevano farmi fare l’Isola dei Famosi. Però ho detto: ‘come faccio a buttarmi io? (facendo ...

Asia Argento - generosa offerta Mediaset per partecipare all'isola dei Famosi 2019 (RUMORS) : Sarà Asia Argento il personaggio di punta della prossima Isola dei Famosi? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche giorno, e più precisamente da quando Dagospia ha fatto sapere che l'attrice sarebbe vicinissima al reality di Canale 5. In queste ore, inoltre, anche Fanpage ha confermato che tra la romana e Mediaset ci potrebbe essere già una trattativa avviata per permettere alla donna di volare in Honduras ...

Platinette : "Volevano farmi fare l'isola dei Famosi" : Nel corso dell’odierna puntata di Vieni da me, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai1, Mauro Coruzzi in arte Platinette si è sottoposto all’intervista della cassettiera. L’artista ha parlato del rapporto con i suoi genitori: “I miei erano molto poveri. Con mio padre non facevo nulla, per esempio non mi ha mai insegnato a giocare a pallone. Arrivava da una guerra mondiale: era stato internato nei campi di concentramento, ...

Asia Argento all’isola dei Famosi? Aperta la trattativa : news : Asia Argento all’Isola dei Famosi? Non solo indiscrezioni: sul tavolo c’è un’appetibile offerta, le fonti confermano la trattativa Asia Argento continua a essere una delle figure dello spettacolo più chiacchierate del Bel Paese. Stavolta, però, non si tratta né di questioni sentimentali (la sua storia con Corona sta facendo molto rumore nel chiacchiericcio rosa nostrano) […] L'articolo Asia Argento all’Isola dei ...

isola dei Famosi 2019 - il cast dei concorrenti : Cristina D’Avena e Grecia Colmenares. Riccardo Fogli e Pinna primi naufraghi : Cristiana D’Avena e Grecia Colmenares potrebbero sbarcare sull’Isola dei Famosi 2019. Con l’arrivo del nuovo anno infatti Alessia Marcuzzi è attesa alla guida del reality di Canale Cinque che verrà come inviato, come riportato da Leggo.it, il ritorno del figliol prodigo Alvin al posto di Stefano De Martino. Per i naufraghi, fra gli altri, si fanno i nomi della cantante famosa per le sigle dei cartoni animati e l’interprete venezuelana di ...