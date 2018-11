L’Inter torna ‘big’ in Serie A | Keita fa l’Icardi e manda ko il Frosinone | ora tutti a

L’Inter torna su DAZN : sabato alle 20.30 arriva a San Siro il Frosinone : Archiviata la pausa per le Nazionali nel weeekend in arrivo torna la Serie A, giunta alla 13esima giornata. Tra le squadre attese da un momento di riscatto c’è l’Inter, reduce dalla sconfitta per 4-1 contro l’Atalanta e chiamata quindi a centrare il massimo risultato per non perdere ulteriore terreno in classifica dalla Juventus. Tra due […] L'articolo L’Inter torna su DAZN: sabato alle 20.30 arriva a San Siro il ...

L’Inter torna sulla terra! Dal pareggio con il Barcellona al poker dell’Atalanta : il ‘risveglio’ è traumatico : Atalanta supersonica contro l’Inter, dopo 7 vittorie consecutive in campionato e il pareggio contro il Barcellona i nerazzurri tracollano a Bergamo Sotto il cielo grigio di Bergamo, l’Inter viene fermata clamorosamente da una supersonica Atalanta. Nel derby lombardo, in cui i colori delle squadre sono sovrapponibili, i nerazzurri di casa assumono i panni dei ‘cugini’ interisti e prendono in mano le redini della ...

Cavani si appresta a tornare al San Paolo da avversario : “L’Interesse del Napoli fa piacere” : Edinson Cavani corteggiato da diverse sessioni di mercato dal Napoli del patron De Laurentiis, la querelle non è affatto conclusa Edinson Cavani ieri sera è stato premiato con il Golden Foot 2018. Il campione del Psg, a margine della premiazione, ha parlato anche delle voci di mercato e del suo ritorno a Napoli da avversario nella prossima gara di Champions League: “Andremo al San Paolo per giocarcela ma così sarà per loro. tornare ...

MotoGp – Lorenzo operato in Svizzera - Jorge tranquillizza i fan dopo L’Intervento : “ecco quando potrei tornare in pista” : Jorge Lorenzo tranquillizza i fan dalla Svizzera dopo l’operazione al polso della mano destra: le parole sui social del maiorchino “Finalmente a casa. Vorrei ringraziare il Dr. Mir e il Dr. Barrera per l’ottimo lavoro nell’artroscopia di ieri della fessura e del legamento danneggiato del mio polso sinistro. Non ho avuto molta fortuna in questi ultimi giorni ma dobbiamo pensare positivamente e spero di essere ...

L’Inter torna in corsa per lo scudetto - vittoria meritata contro il Milan : la Juventus adesso deve guardarsi alle spalle - è un momento di grazia per la squadra di Spalletti : Si è conclusa una giornata importante valida per il campionato di Serie A, in serata è andata in scena la partita tra Inter e Milan, un derby sentitissimo e che ha visto la vittoria della squadra di Luciano Spalletti per 1-0. La gara si apre con il consueto spettacolo delle coreografie, sfottò da parte delle tifoserie. E’ andata in scena una partita molto importante per la Champions League o… forse qualcosa in più. Sì perchè il ...

Napolitano torna in Senato dopo L’Intervento. Casellati lo omaggia : “Esempio per tutti”. E l’Aula applaude il presidente emerito : dopo l’intervento chirurgico all’aorta della scorsa primavera, quando fu ricoverato d’urgenza al San Camillo di Roma, e il lungo recupero, nell’Aula del Senato è tornato l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, per assistere alle comunicazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del prossimo Consiglio europeo del 18 ottobre. “Caro presidente credo che la sua capacità di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 ottobre : Fuga dal debito italiano : la differenza di rendimento con i titoli tedeschi torna al 2014 - prima delL’Intervento della Bce di Draghi : 301 punti Panico da spread, il governo litiga ancora sul vero deficit La differenza con la Germania torna ai livelli del 2014, prima degli aiuti della Bce. Salvini insulta Juncker: “Parlo soltanto coi sobri” di Carlo Di Foggia I gonzi di Riace di Marco Travaglio Domenico Lucano, il sindaco ribelle di Riace da ieri agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di ...