Linea Blu – Trentatreesima e ultima puntata del 24 novembre 2018 – Capraia

Linea Blu – Trentaduesima puntata del 17 novembre 2018 – Le Cinque Terre. : Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 24° edizione, sempre con Donatella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15:30 fino alla fine del mese di novembre . Oggi va in onda la Trentaduesima […] L'articolo Linea Blu – Trentaduesima puntata del 17 novembre 2018 – Le Cinque Terre. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Linea Blu – Trentunesima puntata del 10 novembre 2018 – Calabria - terra grecanica. : Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 24° edizione, sempre con Donatella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15:30 fino alla fine del mese di novembre . Oggi va in onda la Trentunesima […] L'articolo Linea Blu – Trentunesima puntata del 10 novembre 2018 – Calabria , terra grecanica. sembra essere il primo su Un Due Tre ...

Linea Blu – Trentesima puntata del 3 novembre 2018 – La grande guerra sul mare. : Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 24° edizione, sempre con Donatella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15:30 fino alla fine del mese di novembre . Oggi va in onda la Trentesima […] L'articolo Linea Blu – Trentesima puntata del 3 novembre 2018 – La grande guerra sul mare. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Linea Blu – Ventinovesima puntata del 27 ottobre 2018 – L’alto Adriatico. : Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 24° edizione, sempre con Donatella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15:30 fino alla fine del mese di novembre. Oggi va in onda la Ventinovesima […] L'articolo Linea Blu – Ventinovesima puntata del 27 ottobre 2018 – L’alto Adriatico. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Linea Blu – Ventottesima puntata del 20 ottobre 2018 – Le bocche di Bonifacio. : Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 24° edizione, sempre con Donatella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15:30 fino alla fine del mese di novembre. Oggi va in onda la Ventottesima […] L'articolo Linea Blu – Ventottesima puntata del 20 ottobre 2018 – Le bocche di Bonifacio. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Linea Blu 20 ottobre 2018 in Sardegna tra le Bocche di Bonifacio e La Maddalena : Fabio Gallo, invece, sarà a Trieste per vivere le emozioni della 50esima edizione della Barcolana, la regata velica più numerosa del mondo. Per vedere l'intera programmazione di questa sera VAI ALLA ...