Ligue 1 | al Psg basta Cavani | ma che sofferenza con il Tolosa

Probabili formazioni Psg-Tolosa - Ligue 1 giornata 14 23-11-2018 : Psg-Tolosa 24 novembre: si gioca per la 14 esima giornata del campionato francese. Tutto facile per i padroni di casa in questa sfida?Il PSG, club che sta dominando la Ligue 1 senza praticamente avversari in ottica scudetto, affronta una gara sulla carta agevole. La squadra di Tuchel guida la classifica con 39 punti all’attivo, e, fin qui, ha sempre vinto. I parigini, tra l’altro, vengono dal successo dell’ultima giornata contro il Monaco in ...

Ligue 1 - le nuove "regole" sono bizzarre : guarda la candid camera ai giocatori del Psg : Spazio ai sorrisi in casa Psg , i 13 punti di vantaggio in Ligue 1 sul Lille regalano tranquillità ai campioni di Francia. Con diversi giocatori assenti per gli impegni con le nazionali, il club si è ...

Ligue 1 - riepilogo 13^ giornata : Il Psg vola in alto - stop per il Lilla : Il Psg prosegue la sua marcia trionfale in Ligue 1 a punteggio pieno: 13 vittorie in altrettante partite, numeri impressionanti che certificano la netta superiorità della squadra di Tuchel. I capitolini travolgono per 4-0 il Monaco, sempre più ultimo, grazie alla tripletta di Cavani e ad un gol di Neymar e aumentano a 13 i punti di distanza dal Lilla secondo fermato sullo 0-0 dallo Strasburgo. Cade invece il Montpellier ad Angers, mentre ...

Ligue 1 - Psg da record : 13 vittorie e attacco inarrestabile. Il Monaco precipita : Il Psg ha fatto tredici, come Lino Banfi quella volta "Al bar dello sport". Nessun totocalcio in ballo, solo una squadra schiacciasassi che, se in Champions sta faticando anche per merito di un grande Napoli versione europea, in casa propria non ha rivali. Contro lo ...

Ligue 1 : Psg da record - dodicesima vittoria di fila : Nell'anticipo della dodicesima giornata decisivi Mbappé e Neymar per restare a punteggio pieno: Lille battuto 2-1 e ora a -11

Ligue 1 - Psg-Lille 2-1 : Mbappé e Neymar in gol. Per i parigini record di 12 vittorie consecutive : Cavani: "Ancelotti, grazie delle belle parole, ma ci vediamo al San Paolo..." la cronaca - Senza Cavani, k.o. all'ultimo momento per un dolore a una coscia, e Rabiot in panchina; con Verratti dentro ...

Probabili formazioni Psg-Lille - Ligue 1 02-11-2018 : Il turno numero dodici di Ligue 1 vede come primo anticipo una sfida d’alta classifica, ovvero il match di Parigi tra la capolista del torneo ed il sorprendente Lille, distante ben otto lunghezze.Non ci sono più aggettivi per questo Psg che sta letteralmente demolendo ogni record in un campionato mai nato e che vede i capitolini al comando con un cammino costellato di vittorie, ben undici consecutive, con la miglior difesa ed l’attacco più ...

Ligue 1 - Mbappé e Draxler decidono il classico di Francia : Marsiglia-Psg 0-2 : Per la squadra di Tuchel sono 11 vittorie su 11 partite in campionato: eguagliato il record del Tottenham

Ligue 1 - record per il Psg : 11esima vittoria consecutiva - Marisiglia schiantato. Buffon ancora in panchina [FOTO] : Ligue 1- Il Psg è un rullo compressore: la squadra di Neymar vince l’undicesima partita in campionato contro il Marsiglia con una prova superba grazie ad un goal del solito Mbappé al 65′ e Draxel al 94′. Nell’11 titolare Aerola ancora preferito a Buffon mentre la squadra di Rudi Garcia prosegue il periodo negativo. Marsiglia-PSG 0-2 MARCATORI: 65' Mbappé, 94′ Draxler MARSIGLIA: Mandanda; Sarr, Rami, Kamara, ...

Probabili formazioni Marsiglia-Psg - Ligue 1 28-10-2018 : L’Olympique Marsiglia tenta l’impresa fino ad ora non ancora riuscita a nessuna squadra in Ligue 1: fermare il Paris Saint-Germain. L’OM allenato da Rudi Garcia si presenta a questo appuntamento con un ritardo di 11 punti dalla capolista parigina e occupa attualmente il terzo posto in classifica in compagnia del Montpellier. Reduce dal pesante 1-3 casalingo subito in Europa League contro la Lazio, con rete della bandiera ...

Ligue 1 - Psg-Amiens 5-0 : decima vittoria di fila. Mbappé da record - Verratti si ferma : L'invincibile PSG . La squadra di Tuchel batte 5-0 l'Amiens e fa 10 su 10 in Ligue-1 . Un inizio perfetto per i parigini, che eguagliano la Roma di Garcia del 2013-2014 . Nel mirino ci sono ora le ...

