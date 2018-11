Liga | Atletico Madrid-Barcellona 1-1 | gol di Diego Costa e Dembélé

Atletico Madrid-Barcellona 1-1 - il big match della Liga finisce in pareggio [FOTO] : 1/17 AFP/LaPresse ...

Atletico Madrid - Barcellona 1-1 - risultato e diretta live - Liga 2018/2019 : Atletico Madrid-Barcellona, Liga 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pronostico Atletico Madrid vs Barcellona - La Liga 24-11-2018 e Analisi : La Liga, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Barcellona, sabato 24 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Barcellona, sabato 24 novembre. In questa tredicesima giornata di Liga gli occhi saranno puntati sopratutto sul big match del Wanda Metropolitano, dove sabato sera Atletico e Barcellona scenderanno in una partita importante per entrambe le squadre. Analisi e Pronostico della partita.Come ...

Atletico Madrid-Barcellona - il big match della Liga è su DAZN : Le due formazioni si affronteranno in un match di alta classifica: i Colchoneros inseguono i catalani - primi in classifica - a soltanto un punto di distanza. L'articolo Atletico Madrid-Barcellona, il big match della Liga è su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Liga - successo in rimonta per l'Atletico e colpo del Valencia : MADRID, SPAGNA, - Una vittoria di carattere e strappata in rimonta per l' Atletico Madrid , che va due volte sotto al Wanda Metropolitano contro l' Athletic Bilbao , doppietta di Inaki Williams ,, ma ...

Pronostico Atletico Madrid vs Athletic Bilbao - La Liga 10-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 12^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Athletic Bilbao, sabato 10 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Athletic Bilbao, sabato 10 novembre. Sfida interessante al Wanda Metropolitano per l’Atletico Madrid che, dopo aver subito il pareggio nei minuti finali contro il Leganés, andrà a caccia dei tre punti contro l’Athletic Bilbao sempre più in crisi. Analisi e ...

Pronostico Leganés vs Atletico Madrid - La Liga 3-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 11^ giornata, Analisi e Pronostico di Leganés-Atletico Madrid, sabato 3 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Leganés-Atletico Madrid, sabato 3 novembre. Un’occasione da non fallire per il Leganés nel derby contro un Atletico apparso stanco nelle ultime partite, nell’anticipo dell’undicesima giornata della Liga. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Leganés e Atletico Madrid?Il ...

Liga - Atletico primo per una notte : adesso la parola a Barça e Real : Diego Godin, 32 anni, festeggia il vantaggio dell'Atletico Madrid. Epa Rialzarsi dopo la peggior sconfitta degli ultimi sette anni , prendendosi la vetta della Liga. Missione compiuta, con quella ...

Pronostico Atletico Madrid vs Real Sociedad - La Liga 27-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 10^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Atletico Madrid-Real Sociedad, sabato 27 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Real Sociedad, sabato 28 ottobre. Obiettivi diversi, ma stessa voglia di vincere. Atletico Madrid e Real Sociedad tornano in campo nell’ultimo match del sabato allo stadio Wanda Metropolitano in una sfida molto importante per entrambe. Analisi, ...

Liga : Real ancora in crisi - Atletico Madrid fermato sul pari : Terzo ko di fila per i Blancos battuti 2-1 in casa dal Levante, la squadra di Simeone impatta con il VillarReal

Pronostico Villarreal vs Atletico Madrid - La Liga 20-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 9^ giornata, Analisi e Pronostico di Villarreal-Atletico Madrid, sabato 20 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Villarreal-Atletico Madrid, sabato 20 ottobre. L’imperativo per le due formazioni è quello di conquistare punti, sopratutto ne hanno un disperato bisogno i padroni di casa che davanti ai propri tifosi vogliono cancellare la brutta partenza in campionato. Analisi e Pronostico della partita.Come ...

Liga - il Siviglia prepara lo ‘sgambetto’ : Barcellona e Real Madrid non brillano mentre l’Atletico si conferma da titolo : Non solo la Premier League anche la Liga spagnola si conferma sempre più avvincente con una grossa sorpresa nelle zone alte della classifica. La graduatoria è infatti guidata dal Siviglia che sta attraversando un momento entusiasmante, sono infatti 4 le vittorie consecutive, l’ultima davanti al pubblico amico contro il Celta Vigo, si tratta di una squadra abituata a vincere in Europa e che quindi può dare del filo da torcere alla big ...

Pronostico Atletico Madrid vs Real Betis - La Liga 7-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 8^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Real Betis, domenica 7 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Real Betis, domenica 7 ottobre. Al Wanda Metropolitano si affrontano due squadre reduci da importanti successi nelle competizioni europee. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Atletico Madrid e Real Betis?L’Atletico Madrid è in serie positiva da quattro turni, dove ...

Real Madrid-Atletico Madrid 0-0 : risultato e cronaca in diretta live - Liga 2018/19 : Real Madrid-Atletico Madrid, Liga 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.