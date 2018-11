Libertadores | Boca insiste | non giochiamo

Coppa Libertadores LIVE - aggressione al pullman del Boca : nuovo rinvio [VIDEO] : AGGIORNAMENTO 21.50 – Ennesimo rinvio: ammesso che la partita si giochi, il calcio d’inizio sarà alle 23.15 (le 19.15 a Buenos Aires). Infantino ha comunicato al presidente del Boca Angelici che, nel caso in cui la squadra non dovesse scendere in campo quest’oggi, verrà squalificata. AGGIORNAMENTO 21.45 – Approfittando della situazione, alcuni hanno approfittato per effettuare dei furti nelle auto presenti in ...

Copa Libertadores – Attacco al bus del Boca - scenario sconvolgente negli spogliatoi : i calciatori sono sotto shock [FOTO] : Dopo i tafferugli registrati prima della finale di ritorno della Copa Libertadores, i calciatori del Boca Junior si ‘rifugiano’ negli spogliatoi: lo scenario è sconvolgente Uno scenario davvero sconvolgente quello che si sta vivendo in queste ore al Monumental. Lo stadio che questa sera avrebbe dovuto ospitare alle 21 (ore italiana) la finale di ritorno della Copa Libertadores tra Rives Plate e Boca Junior per ora ha visto solo ...

River-Boca Juniors - bus ospiti attaccato : 6 giocatori feriti/ Video - Libertadores : verso annullamento finale - IlSussidiario.net : River-Boca Juniors, bus ospiti attaccato, 6 giocatori 'xeneizes'. Video, Copa Libertadores: si va verso l'annullamento della finale.

Libertadores : attacco a bus Boca - feriti : ANSA, - BUENOS AIRES, 24 NOV - L'autobus che stava portando calciatori del Boca Juniors allo stadio Monumental è stato attaccato da un gruppo di facinorosi che hanno rotto i finestrini, ferendo varie ...

Copa Libertadores - finale a rischio : aggredito bus del Boca - calciatori feriti : Buenos Aires, 24 novembre 2018 - L' assalto al bus del Boca Juniors rischia di far saltare l'attesissima finale della Copa Libertadores , ecco dove vederla in tv, se la disputeranno ,. L'autobus stava ...

Copa Libertadores - attaccato autobus Boca Juniors : calciatori feriti - : Il pullman che portava la squadra allo stadio Monumental di Buenos Aires è stato assaltato da alcuni facinorosi, probabilmente tifosi degli avversari del River Plate. Fra i feriti anche Pablo Perez e ...

Copa Libertadores – Rinviato il calcio d’inizio della super sfida tra Boca e River : La finale di ritorno della Copa Libertadores sarà disputata alle 22 (ore italiana): i motivi del rinvio del match La finale di ritorno della Copa Libertadores tra River Plate e Boca Junior è stata rinviata a causa dell’assalto di alcuni tifosi al pullman della squadra in trasferta (VEDI QUI). La partita che avrebbe dovuto andare in scena alle 21, è stata rinviata alle 22 (ora italiana) a causa dei tafferugli pre-partita che avrebbero ...

Copa Libertadores – Sassi contro il pullman del Boca Junior - feriti alcuni calciatori : Si sta trasformando in una guerriglia urbana il pre-partita della finale di ritorno della Copa Libertadores: il pullman del Boca Junior preso a sassate dai tifosi avversari Disordini e feriti, anche tra i giocatori. La finale di ritorno della Copa Libertadores è in forse dopo quanto accaduto all’esterno dello stadio di Buenos Aires, il Monumental: a partire dall’arrivo del pullman che portava la squadra del Boca Junior, ...

Coppa Libertadores - aggressione al pullman del Boca : calciatori in ospedale [VIDEO] : Ha dell’incredibile quando sta accadendo a Buenos Aires in queste ore. Il pullman del Boca Juniors, sul quale c’era la squadra e lo staff tecnico, ha subito l’assalto dei tifosi avversari, che hanno lanciato sassi e oggetti vari infrangendo alcuni vetri del mezzo. La situazione è degenerata, perché a quel punto è intervenuta la polizia con i gas lacrimogeni e a farne le spese sono stati anche i calciatori del Boca: ...

Coppa Libertadores - attaccato il bus del Boca : due calciatori feriti. Chiesto il rinvio della sfida : L'autobus che stava trasferendo i calciatori del Boca Juniors allo stadio Monumental è stato attaccato da un gruppo di facinorosi che hanno rotto i finestrini, ferendo varie persone che viaggiavano ...

River Boca LIVE : risultato della finale di Copa Libertadores in diretta. Partita a rischio rinvio : ...25 24 nov Lacrimogeni contro tifosi, colpiti anche giocatori del Boca - Video Sky - Sky Sport HD video.sky.it Vedi il video 'Lacrimogeni contro tifosi, colpiti anche giocatori del Boca' - Sky Sport ...

Libertadores - River-Boca : aggressione al pullman xeneize : pietre e gas urticante contro i giocatori : BUENOS AIRES - A poche ore dal fischio d'inizio della finale di ritorno della Copa Libertadores, il pullman che portava al Monumental il Boca Juniors è stato preso d'assalto da alcuni teppisti che ...

Libertadores - River-Boca : tensione prima del match. Assalto al pullman degli ospiti : Vigilia tesa al Monumental, dove il pullman del Boca è stato accolto da una fitta sassaiola e lancio di bengala. Secondo quanto riferiscono media locali, il conducente del pullman xeneize avrebbe ...

Come vedere in streaming River-Boca ritorno Copa Libertadores 2018 : Per guardare il Superclasico in streaming gratis è necessario lanciare DAZN, inserire le proprie credenziali e poi premere sulla voce Sport del menu. Si aprirà una finestra a scomparsa e si dovrà ...