L' EX ATTRICE DI UN MEDICO IN FAMIGLIA VIVE UN VERO DRAMMA

Sabrina Paravicini - l'ATTRICE di Un Medico in Famiglia rivela : 'Ho abbandonato la carriera per curare mio figlio' : Ha abbandonato la carriera in tv per dedicarsi a suo figlio, affetto da Sindrome di Asperger. l'attrice Sabrina Paravicini, che interpretava l'infermiera Jessica nella sitcom 'Un Medico in Famiglia', ...