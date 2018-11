Lenovo Smart Display si aggiorna e diventa ancora più intelligente

Lenovo Miix 630 - il nuovo PC che pensa come uno smartphone : Lenovo Miix 630Lenovo Miix 630Lenovo Miix 630Lenovo Miix 630Lenovo Miix 630Lenovo Miix 630Lenovo Miix 630Lenovo Miix 630Lenovo Miix 630Lenovo Miix 630Lenovo Miix 630Quante volte vi è capitato di voler usare il portatile fuori casa e non riuscire a connettervi? A salvare la situazione il mitico hotspot dello smartphone che però non sempre consente una linea stabile o la possibilità di scaricare dati in velocità. Lenovo parte da qui per ...

Arriva in Italia il Lenovo Miix 630 : nel tablet batte il cuore di uno smartphone : Il 2-in-1 detachable del colosso cinese Lenovo basato su Qualcomm Snapdragon promette 20 di autonomia upgrade e assicura l'update gratuito a Windows 10 Pro

Oppo Find X - Redmi Note 6 - DJI - Smartwatch Lenovo e tanto altro : ecco il Black Friday GeekMall! : GeekMall non ha bisogno di presentazioni, ed è uno dei pochi store in Italia davvero affidabili sul quale è possibile trovare dispositivi “orientali” come gli smartphone cinesi a buon prezzo e con un trattamento migliore per leggi di più...

Due smartphone in due giorni : Lenovo Z5 Pro e nubia Red Magic 2 i grandi attesi : Lenovo Z5 Pro e nubia Red Magic 2 potrebbero essere presentati nel giro di due giorni: per il primo abbiamo una data ufficiale, 1 novembre, mentre per il secondo si parla di 31 ottobre. L'articolo Due smartphone in due giorni: Lenovo Z5 Pro e nubia Red Magic 2 i grandi attesi proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Miix 630 - un processore da smartphone dentro un computer : il nostro test : La piattaforma Snapdragon 835 di Qualcomm montata sul tablet 2-in-1 Lenovo Miix 630 promette prestazioni e autonomia ideali per chi è spesso in viaggio e vuole flessibilità e comodità senza doversi struggere a controllare connessione in rete e percentuale di batteria. È quindi uno dei cosiddetti pc Always Connected. È vero che si può stare praticamente tutta la giornata al lavoro (20 ore dichiarate) e navigare in 4G (dove disponibile)? ...

Lenovo Smart Display si aggiorna con le ultime grandi novità di Google : Un importante aggiornamento è stato rilasciato per entrambe le versioni di Lenovo Smart Display, sia quella da 8 pollici che quella da 10 pollici L'articolo Lenovo Smart Display si aggiorna con le ultime grandi novità di Google proviene da TuttoAndroid.

Lenovo : annunciati due nuovi smartwatch - uno ibrido e uno per i bambini : Lenovo ha presentato da poco due nuovi smartwatch, ampliando la gamma di wearable dopo il lancio di qualche tempo fa di Lenovo Watch 9 e Watch X. I nuovi indossabili di Lenovo si chiamano Watch leggi di più...

Lenovo ufficializza Watch S - uno smartwatch ibrido - e Watch C - dedicato ai più piccoli. Prezzi da circa 30 euro : Lenovo infoltisce la propria linea di smartWatch con due nuovi modelli, Watch S e Watch C, che si sommano agli altri ufficializzati in questo 2018 L'articolo Lenovo ufficializza Watch S, uno smartWatch ibrido, e Watch C, dedicato ai più piccoli. Prezzi da circa 30 euro proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone Lite (L1) e Lenovo K9 sono due nuovi smartphone low cost per l’India (per ora) : ASUS e Lenovo pronte a lanciare due nuovi smartphone low cost a partire dall'India: ecco ASUS ZenFone Lite (L1) e Lenovo K9, scopriamo caratteristiche tecniche, immagini e prezzi. L'articolo ASUS ZenFone Lite (L1) e Lenovo K9 sono due nuovi smartphone low cost per l’India (per ora) proviene da TuttoAndroid.

Lo smartphone pieghevole di Lenovo potrebbe arrivare ad ottobre : Non tanto tempo fa parlavamo dello smartphone pieghevole di Samsung che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe arrivare entro fine anno. Lenovo, invece, batte sul tempo tutti e potrebbe presentare il suo nuovo device pieghevole addirittura durante ...

C’ un video dello smartphone Lenovo con lo schermo pieghevole : (Foto: Weibo) È dal 2016 che sappiamo che anche Lenovo, come del resto numerosi altri grandi nomi dell’hi tech, sta lavorando su dispositivi dal display pieghevole. Allora la casa cinese mostrò al pubblico di una sua conferenza un tablet e una specie di bracciale con display da arrotolare al polso, e prossimamente quest’ultimo potrebbe effettivamente vedere la luce. L’ipotesi nasce da uno scambio nato sulla piattaforma di ...