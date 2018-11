Lele Mora smaschera la coppia Corona-Argento | “La loro storia non è vera”

Lele Mora va a sorpresa da Chiambretti : Simona Ventura, Alda D'Eusanio, Iva Zanicchi , in giro per l'Italia con lo spettacolo "Vita da zingara", , Malgioglio, Signorini e a sorpresa Lele Mora. L'agente delle star stasera a "La Repubblica ...

Fabrizio Corona e il sesso con Lele Mora : «Se fossi bisessuale sceglierei uno più carino» : Fabrizio Corona torna a far parlare di sé e risponde alle accuse di Lele Mora. Il manager dei vip ha più volte dichiarato di aver fatto sesso con lui. E l'ex re dei paparazzi rivela...

Lele Mora andrà al Costanzo Show. Si parlerà dell'Unità? : Potrebbe parlare anche del suo avvicinamento a "L'Unità", il famoso quotidiano di sinistra che l'ex agente dei Vip ha annunciato di voler dirigere. Mercoledì Lele Mora sarà a Roma ospite del MCS , il ...

Lele Mora - un mussoliniano all'Unità : vota la frase peggiore della settimana : E poi giornaliste puttane e pennivendoli, Barbara Lezzi a 370 gradi e Matteo Salvini e Le cicale della Cuccarini. Scegliete la vostra dichiarazione preferita

Corona sul rapporto intimo con Lele Mora : 'Ne avrei scelto uno più carino' : Da tempo circola la notizia di un presunto rapporto fisico tra Fabrizio Corona e Lele Mora. A rivelarlo era stato proprio Lele Mora che, in un’intervista a La Zanzara, programma radiofonico in onda su Radio 24, aveva confessato di aver avuto un rapporto intimo completo con l'ex re dei paparazzi. A distanza di un po' di tempo anche Corona ha voluto dare la sua versione dei fatti. Ospite da Piero Chiambretti nel programma 'CR4', ha smentito ...

La società editrice dell’Unità ha smentito nettamente l’esistenza di contatti o trattative con Lele Mora : La società editrice del quotidiano L’Unità, che ha interrotto le pubblicazioni nel 2017, ha smentito le voci circolate negli ultimi giorni sui quotidiani – per quanto non particolarmente credibili – secondo cui l’ex manager televisivo Lele Mora starebbe trattando per

L'Unità a Lele Mora - l'editore : "Notizia falsa" : L'Unità a Lele Mora? Una notizia falsa. La Piesse, società editrice del giornale fondato da Gramsci, "ribadisce ancora una volta in maniera chiara e ferma che non c'è stato alcun tipo di incontro né è ...

"Ci opporremo con tutte le forze all'operazione Lele Mora". Il cdr dell'Unità sulle barricate : "Apprendiamo con sollievo che le notizie diffuse ieri da Lele Mora, ospite della trasmissione 'Stasera Italia' di Barbara Palombelli in onda su Rete4, circa l'avvenuta acquisizione della testata l'Unità da imprenditori 'non italiani e non europei' suoi amici, sono completamente destituite di fondamento, come ha ribadito la società editrice Piesse con un comunicato dove annuncia querela nei confronti di Mora qualora continuasse a ...

L'Unità a Lele Mora - anzi no : è giallo sulla vendita - e Sapelli insorge in Tv - : ... tra la giornalista Maria Teresa Meli, il parlamentare del Pd Luigi Marattin e l'economista Giulio Sapelli, noto a chi segue la politica di questo Paese per essere stato premier in pectore per una ...

Lele Mora : "Dirigerò L'Unità" : Lele Mora vuole 'L'Unità'. Nel corso della puntata di 'Stasera Italia', in onda stasera su Retequattro, l'ex agente dei vip ha annunciato che diventerà ufficialmente il direttore del quotidiano ...