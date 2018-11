Legge di Bilancio | Conte | con Juncker negozieremo a oltranza | manterremo dialogo con

Legge di bilancio e sfida con l'UE : Moody's prevede un futuro difficile per l'Italia : I rischi per l'economia e per una raccolta più salata generano dubbi sul futuro dell'Italia. L'agenzia americana sostiene inoltre che il perdurare dell'incertezza si tradurrà probabilmente in elevati ...

Legge di Bilancio - Tria : “Scritta per contrastare il rischio di una terza recessione con effetti devastanti” : “Le ragioni di fondo” della manovra “sono state più volte illustrate in sede europea: con essa questo governo sta cercando di contrastare il rischio di una terza recessione che potrebbe avere effetti devastanti“. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giovanni Tria nel question time al Senato. “Siamo convinti che l’impianto della manovra assicuri il totale controllo dei nostri conti pubblici“. Il ministro ha ...

Legge di Bilancio - aumento docenti ed esonero collaboratori DS : tutte le misure : Queste alcune provvedimenti riguardanti il mondo della scuola inclusi come si sa all’interno della Legge di Bilancio, in discussione e in votazione per la sua definitiva approvazione. aumento docenti ed esonero collaboratori DS: le misure contenute nella Legge di Bilancio che riguardano la scuola Le misure che riguardano la scuola e contenute nella tanto discussa Legge di Bilancio riguardano anche gli studenti e le famiglie. In ...

Commissione Ue : Legge di bilancio 'non fa bene al popolo' italiano : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria sostiene che le 'drammatizzazioni' della sfida tra Ue e Italia finiranno per recare danni alle economie di entrambe le aree. In questo scontro che si ...

Legge Bilancio 2019 - maestri per il tempo pieno : solo 1.000 - forse - : ... musica, teatro Inoltre si promuoverà un approccio innovativo allo studio delle cosiddette discipline STEM , scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, e verranno creati sportelli scolastici di ...

Vittorio Feltri : i ministri del Movimento 5 stelle non sanno Leggere il bilancio : Se questa è la loro politica scommettiamo che i signorini del Grillo ignorante non avranno futuro. Sperèm. di Vittorio Feltri

Legge di Bilancio - emendamenti : stretta da 500 milioni sui petrolieri. “Su i canoni per ricerca - perforazioni ed estrazioni” : Arriva l’annunciata stretta sui petrolieri. O almeno il Movimento 5 Stelle ci prova con un emendamento alla manovra che, nelle intenzioni, porterà nelle casse dello Stato almeno mezzo miliardo in più grazie alla revisione dei canoni delle concessioni. La proposta è tra quelle “segnalate” ma resta da vedere se reggerà in commissione Bilancio alla Camera, dove i lavori potrebbero essere rallentati a causa del ritardo che la commissione ...

Legge di Bilancio - Commissione Ue la boccia : “Raccomandata procedura per deficit eccessivo basata sul debito” : Come previsto, la Commissione europea ha respinto la manovra italiana e raccomandato l’apertura di una procedura di infrazione per deficit eccessivo basata sul debito. “La nostra analisi di oggi – rapporto 126.3 – suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato”, scrivono i commissari. “Concludiamo che l’apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi ...

Legge di Bilancio - Commissione Ue la boccia : “Sì alla procedura per deficit eccessivo basata sul debito” : “La nostra analisi di oggi – rapporto 126.3 – suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l’apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata”. Lo scrive la Commissione Ue nel suo rapporto sul debito italiano. L’opinione sulla manovra presentata dal governo gialloverde è dunque negativa, alla luce del fatto che anche nel ...

