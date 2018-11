Le novità dei libri della settimana 24 novembre 2018 con VelvetMag

"Hai saputo la novità?" - in una telefonata tra Carabinieri la prova dei falsi sulla morte di Cucchi : Una lunga telefonata il maresciallo Massimiliano Colombo Labriola, comandante della stazione dei Carabinieri di Tor Sapienza, che ha appena scoperto di essere indagato per falso ideologico e materiale per il caso Cucchi, e l'appuntato Gianluca Colicchio. I due, nell'intercettazione diffusa alla vigilia di un'altra udienza del processo bis per la morte del geometra romano, parlano dei falsi prodotti pochi giorni prima che Stefano morisse. Colombo ...

“La diversità è la novità più entusiasmante nel mondo dei fumetti”. Parola di Neal Adams - maestro dei supereroi : “Lo sviluppo più emozionante che sia in corso oggi nel mondo del fumetto? L’apertura a una maggiore diversità. Ci sono più donne nell’industria, più persone di colore, più fumetti differenti in circolazione. Per decenni abbiamo esportato i nostri comics americani nel mondo; oggi abbiamo accesso a opere dall’India, dalla Russia, dal Puerto Rico, da tutto il mondo. I ragazzi che leggono fumetti sono finalmente esposti a ...

Oggi saranno nominati i nuovi direttori dei Tg della Rai. I nomi scelti dal governo - e una novità : Tutte risorse interne: è la novità delle nomine per le direzioni dei Tg ed anche del Giornale radio che questo Cda Rai è chiamato a votare Oggi dall'amministratore delegato Fabrizio Salini. Sono Giuseppe Carboni per il Tg1, Gennaro Sangiuliano per il Tg2, Giuseppina Paterniti per il Tg3, Alessandro Casarin per la Tgr, Luca Mazzà per il giornale radio. Era stato lasciato intuire sin dall'inizio del mandato ...

Tutte le novità dei palinsesti Sky Cinema e Intrattenimento 2018/2019 : Le grandi produzioni originali, i programmi, le serie, le news e i film in pima visione, c'erano tutti i nomi e le facce di Sky, riunite per presentare al Teatro Del Ghiaccio di Milano con un gran gala i palinsesti di Cinema ed Intrattenimento Sky per la stagione 2018/2019 L'offerta non sportiva di Sky è sempre più ricca con tante novità: in primavera su Sky Atlantic &egra...

Doppio aggiornamento per ASUS Zenfone 5 e 5Z : le novità per ciascuno dei due : In queste ore i vari ASUS Zenfone 5 e 5Z sono stati entrambi raggiunti da un nuovo aggiornamento software, con sigla V15.0619.1810.67 nel primo caso e 80.30.96.221 nel secondo. Non si tratta di release speculari, dal momento che introducono novità differenti. Il dispositivo base ha visto, a partire da questo pacchetto, l'omologazione del sistema operativo con l'ultima patch di sicurezza di ottobre 2018; il top di gamma, invece, attraverso ...

novità Playstation Classic al 29 ottobre - svelata la lista dei 20 giochi : L'annuncio di Playstation Classic, avvenuto soltanto una manciata di settimane fa da parte di Sony, è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i fan del marchio nipponico. Nessun segnale lasciava prevedere quale sarebbe stata la mossa del producer di Playstation, che di fatto ha scelto di emulare la strada intrapresa da ormai qualche anno da Nintendo con i suoi Mini NES e Mini SNES. Chiaramente tanta era la curiosità in merito alla line ...

Le molte novità del Sinodo dei giovani : Infine, e anche questa è una novità, fra i campi di missione più 'urgenti' , ambiente digitale, migranti, donne, sessualità, …, si cita l'impegno sociopolitico, l'economia, il lavoro, ...

I colleghi di androidpolice.com, come loro solito, hanno scavato nelle profondità dell'ultima release del Play Store alla ricerca delle righe di codice che

Alessia Marcuzzi svela le novità dell’Isola dei Famosi : “Simona Ventura? Sono dispiaciuta” : Isola dei Famosi news 2019: le prime anticipazioni di Alessia Marcuzzi Mancano poco più di due mesi al ritorno dell’Isola dei Famosi su Canale 5. Un reality show che verrà rivoluzionato ma che manterrà una costante: la presenza di Alessia Marcuzzi. Nonostante lo scandalo del canna-gate all’ultima edizione del programma, Mediaset ha confermato la conduttrice […] L'articolo Alessia Marcuzzi svela le novità dell’Isola dei ...

Così come Google Fotocamera, anche il Google Pixel Launcher è stato rinnovato con i Google Pixel 3 e quindi è tempo di vedere cos'ha di nuovo rispetto alla versione che siamo abituati a conoscere.

Ecco i nuovi iPhone appena arrivati sugli scaffali : caratteristiche e novità dei modelli Xs e Xs Max : Da venerdì mattina, anche in Italia, è possibile acquistare i nuovi iPhone Xs e Xs Max. Per l’occasione lo store Apple di piazza Liberty a Milano ha aperto le porte al pubblico già a partire dalle 8 e i primi clienti hanno così potuto vedere per la prima volta dal vivo i nuovi modelli presentati dall’azienda di Cupertino. Anche se il sistema di pre-ordine online ha evitato che si creassero lunghe code all’esterno, c’è chi, come ...