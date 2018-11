Le notizie del giorno – Doping Real Madrid | coinvolto anche Ronaldo

Le notizie del giorno – Scandalo Sergio Ramos - il calciatore positivo all’antidoping dopo la finale contro la Juve : Una notizia clamorosa nelle ultime ore e che ha portato alla reazione da parte dei tifosi della Juventus. Secondo quanto rivelato dai tedeschi di Der Spiegel e dai francesi di Mediapart il calciatore del Real Madrid dopo la finale di Champions League a Cardiff contro i bianconeri non superò i controlli perché agli uffici dell’antidoping. “Un semplice disguido” fu la giustificazione del club spagnolo, e il caso si chiuse senza ...

VARESE - 15ENNE SEQUESTRATO E TORTURATO : ARRESTATI I 4 DEL BRANCO/ Ultime notizie : 'Se parli ti umiliamo' - IlSussidiario.net : VARESE, 15ENNE SEQUESTRATO e seviziato: ARRESTATI 4 ragazzi. Ultime notizie: contestato anche reato di tortura agli alunni fermati

Paolo Savona smentisce i rumors sulle dimissioni/ Ultime notizie - Salvini "E' asse portante del governo" - IlSussidiario.net : Il ministro per gli Affari Europei Paolo Savona verso le dimissioni? La smentita al CorSera. Ultime notizie: 'Va cambiata la manovra ma anche il governo'

In Italia le fake news hanno più visibilità delle notizie vere : (Foto: Pixabay) L’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) ha pubblicato il 23 novembre uno studio su informazione e fake news. Il report sull’esito dell’indagine conoscitiva su “piattaforme digitali e sistema dell’informazione” ha lo scopo di delineare gli scenari che caratterizzano il sistema con cui le persone si informano in Italia L’indagine è stata fatta su milioni di dati provenienti da più di 1.800 fonti di informazione ...

Etna - 40 scosse di terremoto nelle ultime 24 ore/ Ultime notizie : "Attesa eruzione importante del vulcano" - IlSussidiario.net : Etna, 40 scosse di terremoto nelle Ultime 24 ore. Ultime notizie: "Attesa eruzione importante del vulcano", dice l'esperto

Ibrahimovic al Milan?/ Ultime notizie calciomercato - Galliani : 'Farebbe crescere il valore della Serie A' - IlSussidiario.net : Milan, torna Ibrahimovic? Tutto pronto per l'arrivo dello svedese, ma occhio alla Sampdoria che ha contattato l'entourage dell'attaccante

India - missionario ucciso a frecciate dagli indigeni/ Ultime notizie : perché il recupero del corpo è un rebus - IlSussidiario.net : missionario ucciso da indigeni: il 27enne John Allen Chau trafitto da un nugolo di frecce. Aperta inchiesta contro 'membri ignoti', perdonati dai familiari.

Accusato dell'omicidio del padre : muore in incidente/ Ultime notizie - giallo sui messaggi prima dello schianto - IlSussidiario.net : Bologna, Francesco Masetti indagato per la morte del padre, muore: tragico incidente stradale o suicidio? giallo sui messaggi inviati.

Il peso delle notizie false sulla politica svedese : La Svezia si era attrezzata per contrastare le ingerenze provenienti dalla Russia, ma non aveva previsto che la maggior parte delle notizie false per orientare le elezioni sarebbero state fabbricate all’interno dei suoi confini. Leggi

Le notizie del giorno – Le ultime sulle voci di rinvio del match Lazio-Milan : Le notizie del giorno – La partita Lazio-Milan valida per la 13^ giornata del campionato di Serie A non è a rischio e si giocherà regolarmente. Dopo la pausa per le Nazionali che ha visto la squadra di Roberto Mancini impegnata prima con il Portogallo per la Nations League e poi con gli Usa in amichevole (pareggio e vittoria per gli azzurri), si torna in campo per il massimo campionato italiano, in particolar modo partite molto ...

Fuga di notizie sul fallimento del Palermo - indagato un giudice e l’ex presidente : La Procura di Caltanissetta ha aperto un'inchiesta per rivelazione di segreto istruttorio e corruzione che vede coinvolto anche l'ex presidente rosanero Giammarva. L'articolo Fuga di notizie sul fallimento del Palermo, indagato un giudice e l’ex presidente è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Parabiago - morto 15enne per 'roulette russa' su binari del treno/ Ultime notizie "gridavano di star fermo" - IlSussidiario.net : Parabiago, gioco mortale sui binari: muore 15enne. Ultime notizie, dilaniato dal treno per sfidare gli amici: sotto choc un 13enne

L’ora delle buone notizie per Huawei P8 Lite 2017 TIM : segnalata la B363 - tocca a GPU Turbo : Ci sono finalmente indicazioni incoraggianti per gli utenti che in due anni scarsi di vendite hanno deciso di puntare su un Huawei P8 Lite 2017 marchiato TIM. Dopo una lunghissima telenovela, che come avrete percepito dal nostro articolo dell'altro giorno si trascina ormai da diverse settimane, il target in questione si appresta ormai a ricevere un nuovo aggiornamento software. Secondo le informazioni emerse fino a questo momento, infatti, ...

Le notizie del giorno – L’incidente che ha coinvolto due calciatori ed il 23enne morto dopo un malore : Le notizie del giorno – dopo la pausa la Serie B si prepara a scendere nuovamente in campo, il campionato cadetto sta regalando emozioni nonostante gli ultimi mesi caldissimi a causa del caos ripescaggi. Nelle ultime ore si è verificato inoltre un episodio e che potrebbe portare ad alcune conseguenze. Incidente stradale dopo una serata in discoteca, coinvolti due calciatori del Brescia: il difensore Aleš Mateju e ...