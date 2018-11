Le città del futuro | come cambiano i centri urbani

Risultati Serie B : pari tra Livorno e Cittadella - successo esterno del Carpi [FOTO] : 1/21 Foto Paola Garbuio/LaPresse 24 Novembre 2018 Padova (PD) ...

CITTA' DELLA PIEVE INAUGURA CENTRO ANTIVIOLENZA : CITTA' DELLA PIEVE Lunedì 26 novembre alle ore 16.30 a Palazzo Corgna , Sala Grande, si terrà la presentazione e INAUGURAzione del CENTRO ANTIVIOLENZA "Maria Teresa Bricca". Il CENTRO ANTIVIOLENZA ...

LOVERE - LOMBARDIA/ Finalista de Il Borgo dei Borghi 2018 : la cittadina sulle rive del Lago d'Iseo - IlSussidiario.net : LOVERE, cittadina della provincia di Bergamo sulle rive del Lago d'Iseo, sarà Finalista questa sera a 'Il Borgo dei Borghi'.

[L'analisi] Prima le carte di credito - poi i centri dell'impiego. Ecco come funzionerà il Reddito di Cittadinanza : Il perché lo ha spiegato il vicepremier, e lo ha confermato nel dettaglio anche il consigliere economico di Di Maio, Pasquale Tridico, professore di economia a Roma3,: "Non ci saranno ritardi: il ...

Roma - sequestrata l'ex città del gusto «Concessione edilizia inesistente» : Illecita «e dunque inesistente» la concessione numero 540/S , del 1991, in base alla quale il Gruppo Salini sta ricavando 200 appartamenti dall' ex Città del gusto in viale Marconi. Ieri la polizia ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'In vigore nei primi mesi del 2019' : L'argomento dell'ormai famosissimo Reddito di cittadinanza continua a fare discutere e ad alimentare numerose polemiche tra gli addetti ai lavori e tra i cittadini italiani, che sono in attesa di capirne di più su questo nuovo strumento che a breve dovrebbe essere introdotto. Per cercare di fare chiarezza, il vicepremier Luigi Di Maio è intervenuto nella trasmissione Piazza Pulita, fornendo ulteriori dettagli sul Reddito di cittadinanza che, ...

Corleone - non solo Riina e Provenzano : ‘Commissarie hanno spezzato ricatto mafioso’. Viaggio in città prima del voto : Una foto pubblicata sui social e i fantasmi del passato tornano attuali. A Corleone la campagna elettorale si anima nell’ultimo giorno utile con il leader del M5s, Luigi Di Maio, che ha disertato il comizione finale del suo candidato, chiedendone poi l’espulsione dal Movimento . La foto incriminata risale a quattro giorni fa e ritrae un nipote acquisito di Bernardo Provenzano insieme a Maurizio Pascucci, candidato dei 5 stelle. Lui, ...

In Cittadella arriva il rapper Mondo Marcio : Sabato 1° novembre, nell'ambito del progetto Bòcciati, la Cittadella dei giovani di Aosta ospiterà il rapper Mondo Marcio. Prima di lui, sul palco, a partire dalle 21, la band torinese The Black City - con il loro mix di blues, soul e funk - ed il rap suonato dei valdostani Sago e i suoi Princìpi. L'intera ...

L'AgID chiama a raccolta i cittadini : "Discutiamo del futuro di internet" : L'Agenzia per l'Italia digitale lancia una giornata di confronto, mercoledì 28 a Roma. Saranno selezionate circa 30 persone di età, genere, e livello di istruzione diversi. Ecco cosa fare per provare a partecipare

Lega Sassuolo : "necessario un miglior coordinamento del sistema di vigilanza cittadino" : Punto focale è che anche i commercianti risentono e sono allo stesso tempo spaventati da questa situazione: le testate locali scandendo con regolarità la cronaca criminale locale tengono ben ...

Cosa sappiamo - finora - della tessera per il reddito di cittadinanza : In un'intervista a Corrado Formigli Di Maio ha dichiarato di averne mandate in stampa '5 o 6 milioni'. Ma come funzionerà?

Cosa sappiamo (finora) della tessera per il reddito di cittadinanza : Luigi Di Maio. (Nicola Campo/Lapresse) “Abbiamo già dato mandato di stampare le prime 5 o 6 milioni di tessere elettroniche, che saranno carte di credito come tutte le altre”. L’annuncio è arrivato dal vicepremier Luigi Di Maio nel corso della trasmissione Piazza Pulita di Corrado Formigli e ha dato ufficialmente il via alla fase uno del reddito di cittadinanza, quella relativa alla produzione dell’armamentario tecnico necessario per non ...

Narni - un plastico della città sarà donato alla scuola elementare di Narni centro : Narni Il giorno 1 dicembre 2018, alle ore 10.20, alla scuola elementare di Narni centro, avverrà in forma ufficiale la cerimonia di consegna del grande plastico della città di Narni, che l'Opera Pia ...

Liberi Cittadini di Ragusa ribadisce la necessità della stroke unit di neurologia : Liberi Cittadini di Ragusa ribadisce la necessità della stroke unit di neurologia ovvero l'attribuzione della qualifica DEA al reparto di neurologia