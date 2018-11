Lazio-Milan | Simone Inzaghi pronto allo scontro diretto | “una gara che vale molto in

Milan - le riveLazioni dell’ex Galliani : “Ecco chi provai a prendere quando ero in rossonero” : Durante la trasmissione di Radio CRC, è intervenuto Adriano Galliani, ex dirigente del Milan ora al Monza di Berlusconi. L’ex ad rossonero ha parlato di alcuni retroscena chiamando in causa personaggi che ora si stanno facendo strada nel mondo del calcio: “Provato a portare Sarri al Milan? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere (ride […] L'articolo Milan, le rivelazioni dell’ex Galliani: “Ecco chi provai a ...

Rifinitura e convocazioni per il Milan, in vista del prossimo match di campionato, contro la Lazio, in programma domani a Roma alle ore 18. Al termine della seduta odierna, il tecnico

Lazio-Milan - i convocati di Gattuso tra mille difficoltà : Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di diverse pedine importanti nella gara di domani contro la Lazio, uno scontro che vale molto per la zona Champions Dopo aver terminato la rifinitura a Milanello, Rino Gattuso ha ufficializzato l’elenco dei 22 rossoneri convocati per la trasferta di Roma contro la Lazio, tredicesima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18. Con una lunga serie di giocatori infortunati ed Higuain ...

Lazio Milan - Simone Inzaghi LIVE in conferenza stampa : LIVE 14:06 24 nov C'è pericolo di poter sottovalutare il Milan? "Sono sincero, me la sarei voluta giocare con le due squadre al completo. Avremo entrambe defezioni, quando ci sono tante partite ...

Lazio-Milan - le chiavi tattiche della sfida : In questa prima parte del campionato, Lazio e Milan hanno avuto molte difficoltà negli scontri con le grandi squadre. Sia i biancocelesti che i rossoneri hanno perso contro le prime tre in classifica, ...

Lazio-Milan - le probabili formazioni : probabili formazioni Lazio-Milan, Serie A 25/11/2018Lazio-Milan, domenica 25 novembre. Il big match della tredicesima giornata di Serie A è in arrivo, in una sfida valevole per il momentaneo quarto posto in classifica.I bianco celesti sono reduci dal loro primo pareggio stagionale, arrivato dopo ben dodici partite, in trasferta con il Sassuolo. Gli uomini di Simone Inzaghi si erano portati in vantaggio con il goal di Parolo, ma subito dopo ...

Nella tredicesima giornata del campionato di Serie A c'è anche il big-match Lazio-Milan. La partita si terrà all'Olimpico di Roma, domenica 25 novembre alle ore 18.00. Sarà un evento imperdibile e di fondamentale importanza per ambedue i club. Una vittoria dei rossoneri cambierebbe la classifica andando ad invertire le attuali posizioni delle due squadre.

Lazio-Milan - Parolo : 'Noi ko con le big? Colpa dei dettagli. E ai tifosi dico che si divertiranno' : ... come dimostrano i cinque gol segnati in carriera ai rossoneri: "E pensare che da piccolo tifavo Milan grazie a mio nonno " racconta sorridendo ai microfoni di Sky Sport " giocare contro i rossoneri ...

La Serie A è giunta alla tredicesima giornata e tra gli incontri più importanti c'è quello che si gioca all'Olimpico dove si sfideranno Lazio e Milan. Pur non essendo ancora a metà stagione, il match può essere considerato una sorta di "spareggio per il quarto posto": al momento, dopo la sconfitta dei rossoneri contro la

Lazio - Parolo si carica per il Milan : "Sfatiamo il tabù delle big" : Ai microfoni di Sky Sport il centrocampista esterna le sue emozioni a 48 ore dal match. 'Effettivamente contro il Milan sono sempre state partite attese con una certa trepidazione. E' così anche ...

Archiviata la sosta per la Nazionale, riprende il campionato italiano di Serie A 2018-2019 di Calcio. Tante sfide interessanti e ben due esordi in panchina nella tredicesima giornata che si aprirà domani, sabato 24 novembre, e si chiuderà con il posticipo di lunedì 26 novembre. Le partite più attese sono sicuramente quella tra Lazio e Milan, scontro diretto nella lotta per l'Europa, e il Derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria.

Lazio - Immobile sfida il Milan dopo la trattativa estiva : Poi il cambio di proprietà e l'arrivo di Gonzalo Higuain chiuse ogni possibilità di trattativa e domenica, come sottolinea il Corriere dello Sport , Immobile sfiderà sul campo quello che avrebbe ...

Higuain - respinto il ricorso del Milan : salta Lazio e Parma : TORINO - Niente da fare: Gonzalo Higuain dovrà restare fuori per due giornate. respinto infatti il ricorso del Milan per ridurre la squalifica rimediata dal centravanti argentino, espulso ne finale ...

Derby di Genova e big match Lazio-Milan nella 13esima di Serie A : impegni in discesa per Juventus - Inter e Napoli : Dopo la scorpacciata di nazionali, torna in campo la Serie A con un sabato di grandi anticipi: scendono in campo Juventus, Inter e Roma rispettivamente contro Spal, Frosinone e Udinese. I bianconeri inseguono la dodicesima vittoria in 13 gare e la strada è tutta in discesa. Non sarà certo la Spal a fermare la marcia della capolista, nettamente favorita dagli analisti di Sisal matchpoint: il segno 1 è a un rasoterra 1,15, il successo dei ...