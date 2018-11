L' Allieva 2 | appuntamento finale | Conforti vuole conoscere i genitori di Alice

Blastingnews

(Di sabato 24 novembre 2018) Giovedì 29 novembre va in onda su Rai Uno una nuova puntata della serie televisiva 'L'2' che chiude la seconda stagione, non prima di colpi di scena capaci di sorprendere lo spettatore.e Claudio, nonostante i continui litigi, non sono mai riusciti a distaccarsi del tutto a dimostrazione del loro amore: la dottoressa ha capito di non essere innamorata del pubblico ministero Sergio Einardi dopo aver ricevuto il corteggiamento da parte dell'uomo. L'ultimodovrebbe vedere finalmente i due protagonisti vivere serenamente la loro storia, ma ulteriori ostacoli cominciano a essere nell'aria e corrispondono al nome del reporter Arthur, tornato a Roma con l'intento di riconquistare l'amore dell'. L'arrivo del figlio del Sommo ha creato scompiglio per lo stessoche ha iniziato a fare i conti con la gelosia nei confronti del suo 'rivale'. In realtà il ...