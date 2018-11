L' allarme dell' Ong | C' è una barca in difficoltà al largo del Marocco Ci sono

Ciauscolo di Visso della Vissana Salumi ritirato per allarme listeria/ Quali sono i rischi per i consumatori? - IlSussidiario.net : Torna a farsi sentire l'allarme listeria in Italia dove è stato ritirato dal mercato un lotto di vitello tonnato ieri, oggi è toccato invece al Ciauscolo

Ministero della Salute ritira Ciauscolo di Visso della Vissana Salumi : allarme listeria : Nuovo richiamo per rischio microbiologico da parte del Dicastero. La raccomandazione a coloro che l’hanno acquistato è di non consumarlo. La listeria monocytogenes è responsabile della malattia listeriosi, potenzialmente letale per i soggetti immunodepressi e per i neonati.Continua a leggere

allarme della Bce - economia italiana così non può reggere a lungo : Ma "questi dubbi che derivano dalla paura del futuro, questa diffidenza va combattuta sul piano dell'economia perché è in gioco la stabilità monetaria che permette all'economia di crescere".

Droga - è allarme - parla il Capo della Polizia : «Mobilitiamoci» : ... in particolare tra i giovani, che deve essere affrontato armonicamente da tutte le istituzioni e attori sociali , dalle famiglie agli insegnanti, dalle parrocchie agli enti locali e alla politica in ...

Maltempo - Centro/Sud in ginocchio : 3 tornado in 8 ore tra Calabria - Salento e Salerno - tanti feriti. Danni a Roma e alla Reggia di Caserta - allarme per le dighe dell’Appennino [FOTO e VIDEO] : 1/29 Salerno ...

Povertà - l'allarme della Caritas : «In Campania situazione peggiorata» : Povertà in aumento in Campania: gli italiani sono in difficoltà più degli stranieri, la crisi occupazionale ricade sui giovani, e questi, sebbene siano formati e abbiamo...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia per il ciclone : nuovo pesantissimo avviso della protezione civile - allarme arancione in 7 Regioni per Martedì 20 Novembre : Allerta Meteo – Dalle prossime ore l’Italia sarà al centro di un complesso scenario di tempo perturbato: diffusi e forti temporali su diverse Regioni del centro-sud, specie quelle del versante tirrenico, deboli nevicate a quote collinari e di fondovalle su alcune zone del nord, e rinforzo della ventilazione su gran parte del paese, con particolare riferimento all’ingresso di intense correnti di bora sull’alto versante adriatico, di ...

Bookcity - l’allarme dell’inventore della rassegna sul libro : “La classe dirigente non legge - è inquietante” : Si è chiusa ieri, domenica 18 novembre, Bookcity Milano, settima edizione della rassegna dedicata al libro. Millequattrocento eventi in più di 370 spazi del centro e della periferia, duemila persone che prendono la parola sui più vari argomenti, quasi 200mila cittadini coinvolti. “La città è allegramente invasa dai libri, dai lettori e dagli autori, un grande esercizio di democrazia al servizio della cultura”, racconta Oliviero Ponte ...

L’allarme (ignorato) della sterlina : Brexit per il Regno Unito sarà un salto nel vuoto; la probabilità di farsi male è molto alta. Non è difficile capirlo; basta guardare come si è comportata la sterlina da un lato e la...

Vaccino antinfluenzale - allarme fake news dell'Agenzia Italiana del Farmaco : Il Dr. Paolo Toniolo, medico specialista in igiene e medicina preventiva, in un'intervista per il quotidiano La Repubblica ha smontato numerosi falsi miti riguardo l'influenza e il Vaccino antinfluenzale. Il suo intervento segue quello dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) che ieri è dovuta intervenire con un comunicato ufficiale per smentire le fake news circolanti nei giorni scorsi, secondo le quali il nuovo Vaccino antinfluenzale della ...

Vertice di governo diventa un caso - allarme crescita dell'Istat : Milano, 12 nov., askanews, - diventa un caso il Vertice di governo sulla manovra in cui l'esecutivo avrebbe dovuto dare il via libera alla lettera da spedire a Bruxelles in difesa della legge di ...

Filippo Taddei - l'allarme apocalittico dell'economista Pd sull'Italia : 'Fuori dall'euro - stipendi devastati' : Il docente di economia internazionale alla John Hopkins University nella sua precedente vita era l'esperto economico più ascoltato da Matteo Renzi , è stato ispiratore del Jobs act finché lo stesso ...